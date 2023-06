Мистериозни структури под Земята: Открити са части от древна планета

И ма две гигантски и мистериозни структури под повърхността на Земята, които може да са част от древна планета.

С хилядолетия се опитваме да разрешим мистериите на космоса, докато през цялото време сме стояли върху една.

Това е така, защото под Африка и Тихия океан има две големи структури, за които се смята, че заемат между три и девет процента от общия обем на Земята. Разположени са между повърхността и металното ядро на планетата.

Структурата под Африка е известна като „Тузо“ и се смята, че е висока около 800 км. Другата е известна като „Джейсън“ и е малко по-висока – около 1800 км.

Но как учените са успяли да открият тези обекти? В края на краищата, ние никога не сме прокопавали път до земната кора, просто защото нямаме възможността да го направим.

Е, оказва се, че земетресенията помагат много да се добие доста добра представа за това какво има долу, като за целта учените използват сеизмична томография. Те изпращат енергия във всички посоки, която се движи се с различна скорост, когато преминава през места с различна плътност като различни видове скали и течности.

