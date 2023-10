Тайнствените сигнали на клетките: Разкриване на кода на живота

К летките в телата ни, подобно на всички живи същества, кодират информация в така наречените сигнални молекули. Клетките освобождават тези молекули, за да предават съобщения на други клетки (например между неврони в мозъка) и да изпращат сигнали към себе си (което се случва по време на растежа на ембриона). Клетките също използват тези молекули за вътрешно предаване на информация между елементите на техните течни вътрешности.

Концентрациите на тези молекули постоянно се променят, така че изследователите, които искат да разберат даден процес на клетъчно сигнализиране, обикновено извършват множество измервания на системата едно след друго. Сега учени от Лабораторията по физика на École Normale Supérieure, във Франция, показват, че тези изследователи биха могли да получат повече информация от две измервания, ако ги анализират колективно, а не последователно.

Клетъчните сигнални молекули съществуват в сложни мрежи със също толкова сложна динамика. С течение на времето концентрацията на даден тип молекула може да достигне до стабилно състояние или да се повиши и спадне след различни времеви модели. Тази промяна на концентрацията може също да зависи от специфичните стимули, получени от клетката. Следователно изследователите вярват, че клетките предават информация не само чрез идентичността на сигнализиращата молекула, но и чрез нейната времева динамика.

Други са разглеждали извличането на зависима от времето информация от системите за клетъчно сигнализиране. Но Тиери Мора, един от учените, които се заеха с новото изследване, казва, че тези проучвания са до голяма степен експериментални по природа и предоставят само методи за оценка. Тук екипът разработи математическа рамка за сигнализиране, като намери начин за точно изчисляване на количеството информация, получена в набор от данни. Мора се надява, че откритието ще вдъхнови експерименти върху сигнални системи, за които е известно, че се променят с времето.