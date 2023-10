Жизненоважна част от тялото ви ще продължи да живее години след вашата смърт

В сяко човешко тяло съдържа трилиони микроорганизми, които са важни за здравето ни, докато сме живи.

Те ни помагат да смиламе храната, да произвеждаме основни витамини, предпазват ни от инфекции и изпълняват много други важни функции.

На свой ред микробите, които са концентрирани най-вече в червата ни, живеят в относително стабилна, топла среда с постоянен приток на храна.

Но какво се случва с тези организми, след като умрем?

Може да предположите, че микробите умират с вас - след като тялото ви се разпадне и вашите микроби бъдат изхвърлени в околната среда, те няма да оцелеят в света.

В наскоро публикувано проучване обаче изследователски екип сподели доказателства, че не само, че микробите ни продължават да живеят след смъртта ни, но и играят важна роля в рециклирането на тялото, така че да може да процъфтява новият живот.

Животът на микроби след смъртта ни

Когато умрем, сърцето ни спира да циркулира кръвта, която е пренасяла кислород в тялото. Клетките, лишени от кислород, започват да се усвояват в процес, наречен автолиза.

Ензимите в тези клетки - които обикновено усвояват въглехидрати, протеини и мазнини за енергия или растеж по контролиран начин - започват да обработват мембраните, протеините, ДНК и други компоненти, които изграждат клетките.

Продуктите от това клетъчно разграждане генерират отлична храна за симбиотичните ни бактерии. Така без имунна система, която да ги държи под контрол и благодарение на стабилното снабдяване с храна от храносмилателната ни система, те се обръщат към този нов източник на хранене.

Чревните бактерии, особено класът микроби, наречен Clostridia, се разпространяват в органите ни и ни усвояват отвътре навън в процеса познат като гниене.

Без кислород в тялото, анаеробните бактерии започват да разчитат на процеси за производство на енергия, които не изискват кислород, като ферментацията. Те създават силно миризливите газове, характерни при разлагането.

От еволюционна гледна точка е съвсем логично микробите ни да са развили начини да се адаптират към умиращото тяло. Подобно на плъховете на потъващ кораб, на бактериите им се налага да изоставят гостоприемника си и да оцелеят в света достатъчно дълго, за да намерят нов гостоприемник, който да колонизират.

Възползването от въглерода и хранителните вещества на тялото им позволява да увеличат броя си. По-голямата популация означава по-голяма вероятност част от тях да оцелеят в по-суровите условия и успешно да намерят ново тяло.

Микробна инвазия

Ако човек е погребан в земята, микробите се отмиват в почвата заедно със смес от разлагащи се течности, докато тялото се разгражда. Те навлизат в изцяло нова среда и попадат в нова микробна общност в почвата.

Смесването или сливането на две отделни микробни общности се случва често в природата - когато корените на две растения растат заедно, когато отпадъчните води се източат в река или дори когато двама души се целуват.

