Рецепта за създаване на живот: Как е възникнало всичко?

П оявата на живот на Земята е мистерия. Какви са били условията, които направили живота тук възможен, ние не знаем. Също така не знаем дали тези условия са абсолютно изискване или има различни начини животът да възникне от неорганичната вселена. Група изследователи смятат, че има стотици начини, по които животът може да е започнал.

Всичко се свежда до повтарящи се химични реакции, по-специално до самоподдържащо се повторение, известно още като автокатализа. Това тласка всички възможни комбинации от химични елементи, съставките, с които разполага Вселената, само към специфични реакции. И това ново проучване предполага, че има повече начини да бъдат смесени заедно.

„Смяташе се, че подобни реакции са много рядко явление. Ние обаче показваме, че всъщност далеч не са рядкост. Просто трябва да се потърси на правилното място“, каза в изявление Бетюл Качар, астробиолог и професор по бактериология в Университета на Уисконсин-Медисън.

„Никога няма да разберем какво точно се е случило на тази планета, за да бъде създаден животът. Нямаме машина на времето. Но в епруветка можем да пресъздаваме множество планетарни условия и това да ни помогне да разберем как динамиката нужна за поддържане на живота може първо да го развие."

Качар и нейният екип, ръководени от изследователя Зен Пенг, открили 270 комбинации от молекули с автокаталитични свойства, използвайки елементи от периодичната таблица. По-конкретно, те търсели реакции на сравняване. Произвели множество копия на едни и същи молекули и колкото повече молекули се произвеждали, толкова по-бърза била реакцията.

