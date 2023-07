Как ще изглеждат лунните стъпки 50 години по-късно?

Л унните ботуши, носени от астронавтите в мисиите на "Артемида", ще трябва да предпазват тези, които ги носят от трудния терен и екстремни температури, но най-запомнящата им функция ще бъдат отпечатъците, които ще оставят след себе си.

Това е едно от най-знаковите изображения от космическата ера на "Аполо" – самотна, стъпка, притисната в сивата, прашна почва на лунната повърхност. Подобни на решетки ивици от уплътнен реголит се простират хоризонтално, образувани от подметката на ботуша на астронавта Бъз Олдрин. Това е несъмнено един от първите отпечатъци, които някога човек е оставял на друг свят, превърнал се в могъщ символ на човешките усилия.

В действителност отпечатъкът е само един от стотиците, оставени от 12-те астронавти, стъпили на Луната между 1969 и 1972 г.

И доколкото знаем, тези отпечатъци са си там и до днес. Без вятър или дъжд, които да ги заличат, те ще останат на повърхността милиони години.

НАСА се готви да изпрати нова група астронавти на Южния полюс на Луната, а това означава, че ще има още отпечатъци, които да оставят своя незаличим белег върху лунната повърхност. Как обаче ще изглеждат тези нови отпечатъци върху лунната повърхност 50 години по-късно? И колко различни ще бъдат ботушите, които ще ги оставят, от онези, носени от астронавтите на "Аполо"?

НАСА и нейните търговски партньори са прекарали години в проектиране и усъвършенстване на материалите и дизайна за следващото поколение лунни ботуши. Когато четиримата нови астронавти най-накрая кацнат на Луната през 2025 г. с програмата "Артемида", техните обувки ще трябва да поддържат комфорта и безопасността на носещите ги. Те ще трябва да защитават астронавтите, по време на техния продължителен престой, от ниските температури стигащи до -225° C, както и да ги държат стабилни на покрития с кратери терен на лунния Южен полюс.

Наред с внедряването на иновативни материали и технологии в ботушите, инженерите са обърнали внимание и към отпечатъците, които ще бъдат оставяни по повърхността на Луната за хилядолетия напред. Подметките на тези лунни обувки освен, че ще осигуряват нужното сцепление с повърхността на Луната, ще станат толкова емблематични и незабавно разпознаваеми, колкото и онези, оставени преди 50 години.

„Определено има някои функционални характеристики, които трябва да бъдат взети пред вид първо“, казва Зак Фестър, инженер на космически костюми в космическия център на НАСА Джонсън, който ръководи изследванията и разработките на новите лунни ботуш. „Сцеплението е от изключителна важност, затова излагаме подметките на различни повърхностни характеристики и условия, за да сме сигурни, че ще има добро сцепление върху по-твърди скали, върху пухкавия реголит, но също и върху по-твърда метална повърхност, каквато има на превозните средства, стълбите и роувърите и не на последно място да бъдат здрави, за да не се износват. Естествено, даваме си сметка, че естетиката също е много важна, защото тези снимки [на отпечатъците] ще бъдат емблематични и ще останат в историята."

Цялостният дизайн на скафандрите, които ще бъдат използвани в мисиите на "Артемида", е договорен с Axiom Space, търговска космическа компания, която по-рано тази година проведе втората си изцяло частна мисия до Международната космическа станция. Ключова част от новите скафандри, които бяха показани през март 2023 г., ще бъдат самите лунни ботуши. Точният дизайн на ботушите обаче все още не е разкрит.

Може би най-голямото предизвикателство пред което ще се изправят астронавтите ще бъдат температурите. За разлика от "Аполо", който кацнал в сравнително равна зона в екваториалните райони на Луната, когато "Артемида III" кацне на Луната, неговият екипаж ще озове в много различната среда на лунния Южен полюс.

„За Южния полюс очакваме много по-ниски температури“, казва Фестър.

Известно е, че регионът има зони, които са в постоянна сянка. „Те не са виждали слънце от хиляди години“, казва Фестър. „На някои от тези места температурите могат да паднат до -225° C или по-ниско. Ако сте в слънчевата част температурите могат да достигнат до 65° C. Една космическа разходка от своя страна може да продължи между четири и осем часа и през това време астронавтите може да бъдат изложени на доста големи температурни амплитуди."

Това означава, че изолацията ще бъде ключова. Както НАСА, така и Axiom тестват нови видове изолационни пяни и покрития, за да поддържат комфортна температура в скафандрите.

„Обувката е специално проектирана да издържа на екстремните температури на лунния Южен полюс, като за целта сме използвали модерни материали, които не са съществували по време на "Аполо"“, казва Ръсел Ралстън, заместник-мениджър на програма за екстравехикуларна дейност (EVA) в Axiom Space.

Една от възможностите, които инженерите на НАСА са обмислили, е да добавят "активни нагревателни" елементи в ботушите, за да осигурят допълнителна топлина. Но подобни ботуши идват със своите предизвикателства, казва Фестър. „Ако се отоплявате активно, трябва да черпите енергия отнякъде.“ Това би означавало батерии и кабели, които пък ще направят ботушите по-тежки, както и общия товар, носен от астронавтите.

Тъй като астронавтите трябва да изследват лунната повърхност за продължителни периоди от време и потенциално да изградят постоянна база на Луната за бъдещи мисии, дори малки количества допълнителна маса могат да направят придвижването по-малко ефективно.

С мисията на "Артемида" ще видим и първата жена, стъпила на Луната. Това означава, че е нужен много по-голям диапазон размери за обувката, отколкото в мисята на "Аполо", където всички астронавти бяха мъже с почти еднакъв ръст, възраст и тегло.

„Търсим начини, по които, работейки с хората да получим ботуши, които са точно за тях“, казва Фестър, който прекарва много часове в разходки с прототипи на ботушите и костюмите, за да тества как човек се чувства в тях.

„Лунният ботуш AxEMU ще бъде много по-удобен и мобилен от тези, използвани по време на мисиите на "Аполо"“, добавя Ралстън.

Въпреки че Ралстън засега пази подробностите за дизайна, той каза следото: „Имаме планове за конкретен дизайн на протектора, който може да включва лого или изображения, които да символизират значението на завръщането ни на Луната."

Как точно може да изглежда това обаче, той не разкри.