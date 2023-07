Tъмната страна на Вселената: Ще бъде ли разгадана една от най-големите загадки за науката

Е вропейската космическа сонда "Евклид" излетя в опит да хвърли светлина върху една от най-големите загадки за науката - тъмната материя и тъмната енергия, които съставляват 95% от Вселената, но за които не знаем почти нищо, предадоха световните агенции.

