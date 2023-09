Странно "златно яйце" е открито на морското дъно край Аляска

И зследователи, проучващи дълбините на океана край бреговете на Аляска, наскоро се натъкнаха на объркваща находка. Като част от експедицията Seascape Alaska 5 те откриха мистериозно златно кълбо на морското дъно и никой не беше съвсем сигурен какво представлява.

A smooth golden orb has been found deep at the bottom of the Alaskan seafloor — and marine scientists admit they have no idea what it is, although they speculate it could be the “egg casing” of a mysterious creature. https://t.co/e45SxP8jSu — The Washington Post (@washingtonpost) September 7, 2023

Експедициите на хиляди метри под повърхността на водата са ставали причина за откриването на всякакви странни находки - от зловещи пътища от жълти тухли до изумителни животни населяващи Марианската падина. Казват, че знаем повече за повърхността на Луната, отколкото за морските дълбини, и когато учените започнат да се спъват в мистериозни златни яйца, се убеждаваме, че това е така.

Блестящото петно беше забелязано на дълбочина от 3,1 километра, закотвено към скалиста повърхност. Най-любопитното от всичко е, че мистериозният обект има дупка в себе си, което вдъхнови репликата на един от изследователите, който каза по време на предаването на живо: „Нещо се опита да влезе... или да излезе“, съобщава Miami Herald.

On Sep 6, 2023, the NOAA Exploration Team found a golden egg object with a violently carved hole in it while exploring 250 miles off the coast of southern Alaska, at a depth of 2 miles below the surface near an extinct… pic.twitter.com/CB3jwr2pSC — Ben (@benmizuo) September 9, 2023

Една, някак комична, ръка на робот беше използвана за изследване на златното кълбо отблизо. В друг момент от живото предаване се вижда как изследователите успяват деликатно да вакуумират купчина странни дискове, хванати към скала, демонстрирайки изненадващия контрол, който имат над роботизираната ръка, докато извършват важни манипулации в дълбоководната среда.

„Просто се надявам, когато го пробием да не излезе нещо“, каза друг член на екипа на експедицията. „Това е като началото на филм на ужасите.“

Работните теории предполагат, че това вероятно е или лъскава обвивка на яйце, или останки от някакъв вид гъба, но все още няма окончателен отговор. Идентифицирането на мистериозното кълбо ще изисква по-внимателна проверка и за щастие дистанционно управляваната ръка е успяла да изсмуче екземпляра.

Scientists found 'golden egg' deep in sea near Alaska. But what is it? https://t.co/r3QjjTQEoA pic.twitter.com/wrOER4184b — Toronto Sun (@TheTorontoSun) September 8, 2023

Докато обектът е обвит във всякакви мистерии, едно нещо е сигурно - това определено е дълбоководна странност.

„Когато колективните ни познания не могат да идентифицират даден обект, със сигурност говорим за нещо странно“, каза друг член на екипа.

Seascape Alaska 5 стартира на 23 август, преминавайки през водите на Кодиак, Аляска, до Сиуърд. Екипът на експедицията се фокусира върху морските местообитания под 200 метра, като достигнаха дълбочина до 6000 метра, картографирайки околната среда по време на проучванията.

A team of deep sea explorers visiting an extinct volcano found something resembling a golden egg 250 miles off the coast of southern Alaska. The discovery was made Wednesday, Aug. 30, as a NOAA Ocean Exploration team recorded video in “the deep abyssal depths of the Gulf of… pic.twitter.com/vg7glIfjsc — ∼Marietta (@MariettaDaviz) September 2, 2023

Каква е целта? „ Целта е да се изследват дълбоководните местообитания на корали, гъби, риби, хемосинтетични общности, водни стълбове и за подобряване на знанията за минали и потенциални геоопасности“, казаха от Националната администрация за океаните и атмосферата (NOAA). „Благодарение на технологията за телеприсъствие, всеки с интернет връзка е поканен да гледа и слуша как членовете на научната общност провеждат и ръководят всяко гмуркане.“

Посетете сайта на NOAA Seascape Alaska 5 за достъп до експедицията на живо.