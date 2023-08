Назрява нова „златна треска“, която може да предизвика катастрофа

С ветът е на прага на нова „златна треска“ и тя има потенциала се превърне в морска катастрофа. Тъй като търсенето на електроника и батерии продължава да расте, а инвеститорите се стремят да направят състояние като започнат да копаят редки минерали в морските дълбини. Докато апетитът за печалби бавно превръща тази възможност в реалност, екологични групи и морски учени предупреждават, че безмилостното ограбване на морското дъно е свързано с огромни и неизвестни, в голямата си част, рискове и може да се окажат катастрофални за тази уязвима екосистема.

Yet again, it's corporate profits vs the environment.https://t.co/1BdlAFYJBT — IFLScience (@IFLScience) August 15, 2023

Перспективата за дълбоководен добив е уловка-22. Тъй като светът се стреми да ограничи употребата на изкопаеми горива, акумулаторните батерии - като тези в електрическите автомобили, както и във вашия смартфон и лаптоп - ще се превърнат в безценна технология. Въпреки това, суровините, необходими за производството на батерии, предимно литиеви и кобалтови, изискват огромни количества енергия за добив и могат да се окажат трудни за получаване.

Дълбоководният добив се предлага като възможен начин за задоволяване на търсенето на тези редки материали. На някои части от морското дъно на дълбочини от 4000 до 6000 метра може да се намерят полета, пълни с полиметални възли, в които има големи количества от редките метали, необходими за батериите като кобалт, мед, манган и никел. На по-малки дълбочини също може да бъдат намерени находища, пълни с подобен коктейл от редки метали.

За да се сдобием с тези минерали, ще са необходими гигантски роботизирани машини, които да разкопаят океанското дъно, като отстранят горните му слоеве. След това суспензията ще се изпомпва над повърхността към кораб, докато отпадъчните води и отломките се изхвърлят в океана, създавайки огромни облаци от утайки под водата.

Центърът за биологично разнообразие отбелязва, че това „неизбежно ще навреди“ на чувствителните екосистеми, които съществуват в морската среда, от гъби и корали по морското дъно до костенурки и акули.

The destruction of the ocean floor for earth minerals will be devastating to our planet. The deep sea is a rare and unique ecosystem — home to many unknown species and a driver of important natural cycles on our planet.



We must stop deep sea mining >> https://t.co/z0A2qkQtTd pic.twitter.com/iGadg89UcI — Greenpeace USA (@greenpeaceusa) July 23, 2022

През 2021 г. над 775 морски учени и политически експерти подписали отворено писмо, призоваващо за спиране на целия дълбоководен добив, докато солидни научни доказателства не докажат, че подобни действия няма да навредят значително и необратимо на морската среда. По същия начин група от 37 финансови институции пуснали съвместно изявление, призоваващо правителствата да не продължават с дълбоководния добив, докато рисковете не бъдат напълно изяснени.

Що се отнася до потенциалните горещи точки за дълбоководен добив, мнозина са хвърлили око на зоната наречена Clarion-Clipperton (CCZ), която се простира на 6 милиона квадратни километра - част от морското дъно в централната и източната част на Тихия океан, простираща се от Мексико до Хавай. Зоната може и да изобилства от редки минерали, но е и богата на биоразнообразие. Скорошно проучване успяло да идентифицира 5578 различни вида, живеещи там, а около 90 процента от тях са изцяло нови за науката.

В сегашния си вид органът на Обединените нации, отговорен за разрешенията за дълбоководния добив - Международен орган по морското дъно (ISA) - не е разрешил никакъв търговски добив на минерали на морското дъно, въпреки че е издал над 30 лиценза за проучвания.

Някои се опасяват обаче, че това скоро може да се промени. През юли 2023 г. малко известната ISA проведе конференция за обсъждане на разпоредбите около дълбоководния добив. Разговорите започнали през 2021 г., когато от тихоокеанския остров Науру информирали ISA, че искат да започне дълбоководен добив, като се даде на властите срок от две години, за да определят правилата, които да контролират новата индустрия.

Commercial scale mining of the deep sea is poised to become a reality next year as demand for rare minerals climbs. The environmental impact could be huge so @UCSBenioffOcean is collecting the best data available on how it may influence vital #ocean ecosystems. 🌊🐠 🎣 https://t.co/eDZhjgfNPj — Friends of Ocean Action (@FriendsofOcean) November 10, 2018

Дискусиите завършили с това, че минните компании не успели да получат незабавна зелена светлина, за да започнат да ограбват океаните. Въпреки че този резултат бил отпразнуван от еколозите, те продължават да предупреждават, че битката далеч не е приключила.

„През тези седмици стана ясно, че безотговорният натиск за дълбоководно копаене в средата на климатична криза е не само безразсъдно, но и политически необмислено. Светът отвръща на удара срещу дълбоководния добив - предстои голяма битка и може би вече е започнала“, каза Луиза Касън, активист на Greenpeace International Oceans.