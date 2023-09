„Порта към ада“: Неземната Данакилска падина

Г ореща вода. Сярни извори. Езера от разяждаща киселина и струи пареща пара. Звучи интересно, нали? Падината Данакил в Северна Етиопия е геоложки хит сред любопитните туристи. Нейната горяща в синьо лава и яркожълти извори може да са психеделично преживяване за очите, но освен това са зрелищното проявление на континенталния разрив.

Welcome To The Alien Terrain Of The Danakil Depressionhttps://t.co/4kgzuJ9Tuv pic.twitter.com/nAAvR7ooM2 — IFLScience (@IFLScience) September 1, 2023

Земната кора не е с еднаква дебелина по цялата планета и на места като Данакилската депресия ефектите от континенталния разрив могат да се видят в ярки технически цветове. Тук тектоничните плочи се раздалечават, разделяйки образувания като Данакилските Алпи и Етиопското плато, които някога са били едни до други.

Горещият, колоритен, но в същото време и коварен терен е спечелил на региона прозвището „Порта към ада“. Бил е използван от хората за добиване на сол от векове и оттогава се е превърнал в популярна туристическа дестинация.

Ready for an unforgettable adventure? Visit the mesmerizing Danakil Depression and witness the fiery spectacle of #Erta'ale active volcano. Book your trip to Ethiopia now and let us take care of your travel arrangements! #VisitEthiopia #BookNow #TravelWithUs@visiteth251 pic.twitter.com/9jZQWZ7DTL — Dawit Aragaw-@Visiteth251 (@Exoticethiopian) September 4, 2023

Според Обсерваторията на Земята на НАСА, непрекъснато потъващият пейзаж в падината Данакил означава, че един ден тя ще се напълни с вода и на нейно място ще се образува голямо езеро или дори нов океан, но засега на повърхността ѝ има по-страшни неща. Падината Данакил е дом на Гада Але - вулкан, който се простира на около 287 метра и се присъединява към веригата от вулкани Ерта Але. Това е стратовулкан, съставен от слоеве лава и пепел, в които кипи огромно кратерно езеро от парещи течности и газове.

Danakil depression, located in Northeastern Ethiopian. it is one of the hottest and most inhospitable places on earth.

It's as a result of 3 tectonic plates pulling away from another, creating a depression filled with volcanic activity, salt flats and hot springs. pic.twitter.com/x7its1xaOd — Dima Abubakar (@AbubakarDima) September 1, 2023

Горещата и негостоприемна среда е симфония от гледки и миризми, най-примамливите от които изглежда се намират в серните извори Далол. Разположени в основата на вулкана Далол, солната равнина е осеяна с извори и кратери в почти неонови нюанси на зелено, оранжево и жълто.

Дивите цветове на региона идват от уникалния терен, който смесва морската вода и вулканичните минерали, включително сяра, желязо и мед. Въпреки наличието на комбинации от хлор и серен газ, изследователите открили още през 2017 г., че животът може да процъфтява във водите на Далол, въпреки че е много малък.

Good morning world! Picture yourself standing in the world's lowest and hottest place, the Danakil Depression. Discover the hidden gems of Ethiopia's Afar,including the breathtaking & bath at the Salt Lake. Let us take you on an unforgettable journey of a lifetime. #VisitEthiopia pic.twitter.com/hkh9ZhpXQf — VISIT ETHIOPIA (@visiteth251) August 31, 2023

Те открили доказателства за бактерии, живеещи във водите, класифицирани като „полиекстремофили“, тъй като могат да оцеляват в условия едновременно на екстремни температури, соленост и киселинност. Но преди да тръгнете да разглеждате техните подобни на извънземни местообитания, струва си да чуете този разказ от първо лице.

„Околната среда е много екстремна“, каза пред BBC Барбара Кавалаци от университета в Болоня в Италия, която провежда експедиции в Данакил от 2013 г. насам. „Температурата там около обяд може да достигне 48°C. Веднъж измерихме 55°C.“

Топло, нали.