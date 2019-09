С амо преди дни най-добрите инженери на НАСА сглобиха двете главни части на наследника на „Хъбъл” – космическия телескоп „Джеймс Уеб”.

Бъдещият изследовател на Вселената се намира в техническата лаборатория на Northrop Grumman в Редондо Бийч, Калифорния.

Сглобяването на „Джеймс Уеб” беше голямо предизвикателство, тъй като самият процес по съединяването на двете му основни части изискваше голяма прецизност и внимание.

Инженерите трябваше да повдигнат телескопа, който е изграден от десетки огледала, с кран и да го поставят върху платформата, уверявайки се, че всяка една част пасва идеално.

„Това е много вълнуващ момент, защото за пръв път виждаме всички част на „Джеймс Уеб” свързани заедно”, споделя директорът на програмата Грегъри Робинсън.

На космическия телескоп му предстои да премине през още куп тестове преди своето изпращане в космоса през 2021г.

The most powerful and complex space telescope ever created by humankind has achieved its final form as a fully assembled observatory. Reaching a major milestone, engineers have successfully connected the two halves of #NASAWebb

More about this milestone: https://t.co/ZRwjFwMj6I pic.twitter.com/RlWcKhERBp — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 28 август 2019 г.

Want an example of how the infrared vision of #NASAWebb will reveal the hidden? Behold Centaurus A, an elliptical galaxy with the remains of a spiral that was swallowed in a long-ago merger. #InADifferentLight Image credits: ESO; NASA/JPL-Caltech/J. Keene (SSC/Caltech). pic.twitter.com/eySApW7M5Y — NASA Webb Telescope (@NASAWebb) 29 август 2019 г.

Congrats to the James Webb Space Telescope on a major milestone. For the 1st time ever, the spacecraft and telescope have been joined together as one observatory. After further integration, @NASAWebb will undergo tests before it is shipped for launch. https://t.co/nGnjdpS5Hr pic.twitter.com/4LzeDiggsB — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 28 август 2019 г.

