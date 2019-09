SpaceX напредва все повече с подготовката на мисията си до Марс. Компанията наскоро е поискала от НАСА снимки на Марс, чрез които да анализира и избере потенциални места за бъдещите си бази, съобщава онлайн изданието humanMars.

В последните публикувани снимки от апарата HiRise, който обикаля около Марс в момента, има няколко кадъра със заглавие "Потенциални места за кацане на Starship на SpaceX в региона Аркадия". Това означава, че SpaceX вече е започнала подбор на подходящи места за кацане и е в напреднала фаза на подготовка на мисията си.

Снимките показват общо 5 места, които са близо едно до друго. Те показват местата в различни диапазони. Кадрите са направени през юни и юли т.г., като са публикувани онлайн през август.

Мисията на SpaceX цели изпращане на първия кораб към Марс през 2023 г. Компанията вече напредва и с тестовете на Starship и двигателя Raptor. Последните тестове бяха наскоро и завършиха успешно.

