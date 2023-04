Блокира основна радарна антена на космическия апарат "Джус"

О сновна радарна антена блокира на изстреляния преди две седмици космически апарат "Джус", насочен към Юпитер, съобщи Европейската космическа агенция, цитирана от Асошиейтед прес.

The European Space Agency's (#ESA) Jupiter Icy moons Explorer or #JUICE mission, which began its journey to Jupiter two weeks ago, has faced an issue with its antenna.



Mission officials "continue" to work to "free the radar" & "they have lots of ideas up their sleeves", the ESA… pic.twitter.com/1fckemVoyZ