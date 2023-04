Мисия "Джус": В търсене на извънземни условия за живот

П осока: Юпитер. Време за пътуване: осем години. Космическата сонда "Джус" предстои да се отправи към гигантската планета от Слънчевата система и нейните ледени луни в търсене на извънземни подходящи за живот условия, съобщи АФП.

Мисията "Джус" ("Juice" - Jupiter Icy Moons explorer) на Европейската космическа агенция трябва да бъде изведена в орбита в четвъртък от космодрума Куру, Френска Гвиана, с ракета "Ариан 5" в предпоследния й полет, преди да бъде заменена от ракетите "Ариан 6".

Orbital launch no. 58 of 2023. Arianespace will launch the ESA-led JUpiter ICy moons explorer mission, on an Ariane 5 rocket from French Guiana. The Juice orbiter will explore Jupiter's largest moons, with a focus on Ganymede.

Космическият апарат с тегло над шест тона, създаден от "Еърбъс" и с десет научни инструмента на борда ще бъде изстрелян на височина 1500 километра, преди да излезе в орбита, каза на пресконференция Вероник Луасел, проектен мениджър в "Арианспейс".

Така ще започне космическата одисея на "Джус", която се очаква да достигне целта си на 628 милиона километра от Земята през 2031 г. Пътуването ще бъде дълго, защото сондата не разполага с достатъчно енергия и мощност, за да достигне до Юпитер по директна траектория.

Europe's JUICE mission will explore the Jupiter ocean moons Callisto, Europa and Ganymede.

Космическият апарат ще трябва да извърши сложни маневри с помощта на гравитацията и ще използва силите на привличане на някои планети като катапулт. "Джус" ще премине по пътя между Земята и Луната, ще се отправи към Венера през 2025 г., през 2029 г. отново ще доближи Земята, преди да набере сили към мастодонта Юпитер и неговите луни, открити от Галилео Галилей преди 400 години.

NASA shared new results of the Juno Mission to Jupiter on Thursday, Aug 5. suggesting that the giant planet is home to "shallow lightning" or an unexpected form of electrical discharge from an ammonia-water solution.

Сондата ще премине през зони на изключително големи температурни разлики - от плюс 250 градуса край Венера до минус 230 градуса край Юпитер, отбеляза Карол Ларигодри, ръководител на проекта "Джус" в Националния център за космическия изследвания на Франция. Многопластова изолация ще поддържа стабилна температурата за инструментите на борда на сондата.