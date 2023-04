Имаме ли доказателства за съществуването на извънземни

Въпреки че все още няма доказателства за извънземен живот учените остават опитимисти.

Истински ли са извънземните?

Това е добър въпрос, тъй като все още нямаме сведения за съществуването им, но от друга страна вселената никак не е малка и би било наивно да си мислим, че измежду милиардите планети, които съществуват само на Земята е възникнал живот. Това противоречие е познато като „парадокса на Ферми“. Търсенето на извънземни се е превърнало в сериозна занимание и учените стават все по-добри в стратегиите си да ги открият.

Първите опити в тази посока са започнали много преди хората да могат да напускат планетата. Според Института за проучване на извънземен разум (SETI), с изобретяването на радиото се е родила и идеята за осъществяване на връзка с други светове. През 1900 г. Никола Тесла и Гулиелмо Маркони вярвали, че прихващат сигнали от Марс.

Първото по-сериозно проучване, основаващо се на радиосигнали, е от 1960 г. То било проведено от астронома Франк Дрейк, който използвал два радиотелескопа, за да засече сигнали от планети на около 10 и 12 светлинни години от Земята. Проект „Озма“, както бил наречен, не довел довел до никакви резултати. Със същия успех завършили проучванията и на SETI, проведени между 1995 и 2000 г., като екипът проверил 800 звездни системи в радиус от 200 светлинни години от Земята.

Усилията в тази посока обаче съвсем не са прекъснали. Към днешна дата внушителният телескоп Allen, с 42 антени, който може да се настрои на микровълните на Млечния път, продължава търсенето.

От SETI също подновяват проучванията си, като тяхната стратегия е да търсят лазерни импулси, изпратени в космоса като съобщения от извънземните.

Този вид изследвания предполагат съществуването на технологично развити извънземни видове. Затова учените проверяват и за по-прости форми на живот. В това начинание им помагат напредналите космически апарати и технологиите за дистанционно наблюдение, като по този начин търсят молекули, които да им подскажат, че някъде там има нещо или някого ...

Is there life on other planets? And how would we know if our galaxy had been observed by intelligent extraterrestrial lifeforms? Theoretical physicist and cosmologist Paul Davies reflects on these big questions. pic.twitter.com/9Lg4ViX9PP