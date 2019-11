Потвърдено: „Вояджър 2” е навлязъл в междузвездното пространство

У чени потвърдиха, че космическият апарат „Вояджър 2” е навлязъл в междузвездната среда – материя, заемаща пространството между звездните системи в дадена галактика.

По този начин „Вояджър 2” се превръща във втория апарат, сътворен от човека, който напуска най-външните предели на Слънчевата система.

За пръв път наблюдавахме това събитие през 2012 г., когато „Вояджър 1” премина границата отвъд нашата звездна система.

В доклад за изданието Nature Astronomy Дон Гърнет и Бил Кърт от Университета в Айова съобщават, че един от измервателните инструменти на „Вояджър 2” е засякъл по-голяма плътност на космическата плазма.

Since Voyager 2 ventured into interstellar space, it's helping us explore some of the biggest mysteries of our solar system https://t.co/iAFyEWm1aR

Кой изпрати "Излел е Делю хайдутин" в космоса?

Според учените това е ефектът на преминаването на „Вояджър 2” от по-топлата и разредена плазма на хелиопаузата към по-студената и гъста космическа плазма на междузвездното пространство.

Нещо подобно се случва през 2012 г. и с „Вояджър 1”.

„Остарялото вярване за това, че хелиопаузата отслабва постепенно, отвеждайки към междузвездното пространство, не е точно”, казва Гърнет, който е основният изследовател на данните от детекторите за космическата плазма на „Вояджър 1” и „Вояджър 2”.

Published in Nature Astronomy today, five papers reporting the measurements from Voyager 2 as it crossed from the heliosphere into interstellar space. For an overview, a good place to start is the News & Views from Du Toit Strauss: https://t.co/oSLcu7crUK pic.twitter.com/zrA61AH6Ie