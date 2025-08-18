Любопитно

Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж

"Интернет културата променя английския език и е изключително интересно да наблюдаваме и документираме това развитие"

Обновена преди 40 минути / 18 август 2025, 15:29
Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж
Източник: iStock

„Skibidi“, „tradwife“ и други жаргонни изрази, станали популярни в социалните мрежи, са сред хилядите нови думи, които ще бъдат добавени в речника на Кеймбридж тази година, съобщи BBC

„Skibidi“е дума, създадена от автора на сензационна анимационна поредица в YouTube и може да означава много неща - например „готин“ или „лош“, но често се използва и без конкретно значение. 

Популярността ѝ стигна и до звездите – Ким Кардашиян публикува в Instagram видео, на което показва огърлица с надпис „skibidi toilet“ – името на хитовата YouTube поредица.

„Tradwife“ е съкращение от „традиционна съпруга“ – омъжена жена, която се грижи за дома и семейството и споделя този начин на живот в социалните мрежи.

От "мозъчно гниене" до Brat: Кои са най-популярните думи за 2024 г.?

Общо над 6000 нови термина влизат в речника, сред които и такива, свързани с технологичните гиганти и работата от разстояние.

Интернет културата променя английския език и е изключително интересно да наблюдаваме и документираме това развитие в речника“, коментира Колин Макинтош, ръководител на лексикалната програма на Cambridge Dictionary.

Съкращения на думи

Сред новите попълнения има и съкратени версии на вече познати думи. Например „delulu“ – игра на думата „delusion“ („заблуда“), която означава „вяра в неща, които не са реални или верни, често защото човек съзнателно избира да вярва в тях“.

Бумът на дистанционната работа след пандемията отвори място за термина „mouse jiggler“ – устройство или софтуер, който кара курсора да се движи, за да изглежда, че човек работи, дори когато не е пред компютъра.

Към речника са добавени и изразите "work husband/ wife" (букв. превод-  „работна съпруга“ и „работен съпруг“) – за колеги, които изграждат близки отношения на работното място, но не задължително романтични.

Сред новите съставни думи е и " broligarchy"/„бролигархия“ – съчетание на „брат“ и „олигархия“, описващо малка група мъже, най-често собственици или ръководители на технологични компании, които разполагат с огромно богатство и влияние и търсят политическа власт. Терминът беше използван за описване на технологични лидери като Джеф Безос, Илон Мъск и Марк Зукърбърг, присъствали на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп.

Макинтош подчертава, че Cambridge Dictionary включва само думи, за които има основание да се смята, че ще се задържат във времето.

„Не всеки ден думи като „skibidi“ и „delulu“ намират място в речника на Кеймбридж“, казва той. „Добавяме нови изрази само когато вярваме, че имат потенциал да оцелеят.“

Критики на онлайн потребители

“Поздравления, английският вече не е език, това е раздел за коментари в TikTok", пише един потребител на X.

“Обикновено одобрявам развитието и промяната на езика и поддържането на речника, но не добавяйте безсмислицата Skibidi към него", добавих втори.

“Това е причината по-голямата част от човечеството да е delulu", пошегува се трети.

 

Източник: BBC, New York Post    
Нови думи Кеймбриджки речник Социални мрежи Интернет култура Жаргон Skibidi Tradwife Езикови промени
Последвайте ни

По темата

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Трагедия в Несебър: Дете загина при полет с парашут, трима са задържани

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Историческа среща в САЩ: Тръмп, Зеленски и европейските лидери заедно

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Убийството в Първомай: 44-годишната Димитрина е открита мъртва в банята на дома си

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Потребителската кошница поевтиня

Потребителската кошница поевтиня

pariteni.bg
10 най-дълголетни породи кучета

10 най-дълголетни породи кучета

dogsandcats.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 7 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 10 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 9 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 6 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Мъжът с „най-големия пенис в света“ счупи ръка под душа заради размера си

Любопитно Преди 35 минути

Той се подхлъзнал под душа и си счупил ръката, след като „титаничният му багаж“ му препречил пътя

Почина проф. Венцеслав Николов - виртуозът на челото

Почина проф. Венцеслав Николов - виртуозът на челото

България Преди 1 час

Той ще бъде запомнен със своята виртуозност и отдаденост на изкуството

АТВ

Жена е в критично състояние след катастрофа с АТВ в троянското село Бели Осъм

България Преди 1 час

Пострадалата е откарана за лечение в плевенска болница в тежко състояние

<p>Неочакван жест: Путин подари нов мотоциклет &bdquo;Урал&ldquo; на жител на Аляска</p>

Путин подари нов мотоциклет на жител на Анкоридж по време на срещата си в петък с Тръмп

Свят Преди 1 час

Подаръкът бе връчен в Анкоридж по време на визитата на руската делегация за срещата Путин–Тръмп, след като мъжът споделил, че старият му мотор е без резервни части

Олександър Сирски

Олександър Сирски: Руските сили загубиха контрола над няколко селища в Сумска област

Свят Преди 1 час

Главнокомандващият Сирски съобщава за поражения на руските войски и пренасочване на части към Запорожие, след провален опит за настъпление край Степне и Новокостянтиновка

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

Възрастна жена даде 40 000 лв. на мъж, представил се за полицай

България Преди 1 час

Жената била заблудена в телефонно обаждане, че разговаря с полицай и трябва да помогне в акция за залавяне на телефонни измамници

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

28-годишен шофьор помете два мотора на пътя Девин - Кричим, четирима ранени

България Преди 1 час

Шофьорът с „БМВ М8“ се удря последователно в два мотора на Девин - Кричим, четирима ранени, но без опасност за живота им

Путин получи всичко, което искаше

Путин получи всичко, което искаше

Свят Преди 1 час

Путин не отстъпи и на милиметър от исканията си и явно успя да завърти главата на Тръмп

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Вижте изненадващите кариери на световните лидери преди политиката

Любопитно Преди 2 часа

Открийте любопитните професии и занимания на влиятелни държавни ръководители

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

Над 40 военнослужещи се включиха в гасенето на пожарите във Велико Търново и Благоевград

България Преди 2 часа

Военните действат съвместно с МВР и горските служби, като над 100 души участват в овладяването на огъня в Пирин и Дебелец

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

Обсъжда се обявяването на бедствено положение в Плевен заради безводието

България Преди 2 часа

Плевен на прага на бедствено положение: Кметът обещава бързи мерки за водоподаването и стартиране на сондажи, нови тръбопроводи и доставки на бутилирана вода

<p>Син убил баща си, прерязвайки сънната му артерия,&nbsp;отива в затвора</p>

18 години затвор за мъж, убил баща си в Добричко

България Преди 2 часа

Случаят е от 3 август 2023 година

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Хелън Мирън: Джеймс Бонд трябва да е мъж

Любопитно Преди 2 часа

"Джеймс Бонд трябва да е Джеймс Бонд, иначе се получава нещо съвсем различно“

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

МОН обсъжда отпадане на външното оценяване след 10 клас

България Преди 2 часа

Предлаганите промени целят балансиране на учебните програми, заяви просветният министър Красимир Вълчев

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

Прокуратурата в Пловдив разследва убийството на 37-годишна жена

България Преди 2 часа

Случаят е от квартал „Столипиново“

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 3 часа

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Всичко от днес

От мрежата

Големи породи кучета, подходящи за апартамент

dogsandcats.bg

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

14 години разлика: Вижте Боряна Братоева преди и сега (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Алена отново показа напращелите си форми

Gong.bg

Сака за победата на Арсенал над Юнайтед: Не беше страхотно представяне

Gong.bg

Ясни са резултатите от проверката на автошколата, в която се е обучавал шофьорът, врязал се в автобус

Nova.bg

8-годишно дете загина след падане от парашут в Несебър

Nova.bg