Skibidi и tradwife: Странните думи, които влязоха в речника на Кеймбридж

„Skibidi“, „tradwife“ и други жаргонни изрази, станали популярни в социалните мрежи, са сред хилядите нови думи, които ще бъдат добавени в речника на Кеймбридж тази година, съобщи BBC.

„Skibidi“е дума, създадена от автора на сензационна анимационна поредица в YouTube и може да означава много неща - например „готин“ или „лош“, но често се използва и без конкретно значение.

Популярността ѝ стигна и до звездите – Ким Кардашиян публикува в Instagram видео, на което показва огърлица с надпис „skibidi toilet“ – името на хитовата YouTube поредица.

„Tradwife“ е съкращение от „традиционна съпруга“ – омъжена жена, която се грижи за дома и семейството и споделя този начин на живот в социалните мрежи.

Общо над 6000 нови термина влизат в речника, сред които и такива, свързани с технологичните гиганти и работата от разстояние.

„Интернет културата променя английския език и е изключително интересно да наблюдаваме и документираме това развитие в речника“, коментира Колин Макинтош, ръководител на лексикалната програма на Cambridge Dictionary.

Съкращения на думи

Сред новите попълнения има и съкратени версии на вече познати думи. Например „delulu“ – игра на думата „delusion“ („заблуда“), която означава „вяра в неща, които не са реални или верни, често защото човек съзнателно избира да вярва в тях“.

Бумът на дистанционната работа след пандемията отвори място за термина „mouse jiggler“ – устройство или софтуер, който кара курсора да се движи, за да изглежда, че човек работи, дори когато не е пред компютъра.

Към речника са добавени и изразите "work husband/ wife" (букв. превод- „работна съпруга“ и „работен съпруг“) – за колеги, които изграждат близки отношения на работното място, но не задължително романтични.

Сред новите съставни думи е и " broligarchy"/„бролигархия“ – съчетание на „брат“ и „олигархия“, описващо малка група мъже, най-често собственици или ръководители на технологични компании, които разполагат с огромно богатство и влияние и търсят политическа власт. Терминът беше използван за описване на технологични лидери като Джеф Безос, Илон Мъск и Марк Зукърбърг, присъствали на встъпването в длъжност на Доналд Тръмп.

Макинтош подчертава, че Cambridge Dictionary включва само думи, за които има основание да се смята, че ще се задържат във времето.

„Не всеки ден думи като „skibidi“ и „delulu“ намират място в речника на Кеймбридж“, казва той. „Добавяме нови изрази само когато вярваме, че имат потенциал да оцелеят.“

Критики на онлайн потребители

“Поздравления, английският вече не е език, това е раздел за коментари в TikTok", пише един потребител на X.

“Обикновено одобрявам развитието и промяната на езика и поддържането на речника, но не добавяйте безсмислицата Skibidi към него", добавих втори.

“Това е причината по-голямата част от човечеството да е delulu", пошегува се трети.