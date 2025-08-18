Полицията в Дубай залови крадци на диамант за $25 млн. за часове

П олицията в Дубай съобщи, че е заловила трима крадци само няколко часа след те са откраднали скъпоценен розов диамант на стойност 25 милиона долара.
„Генералното командване на полицията в Дубай предотврати кражбата на много рядък розов диамант, оценен на 25 милиона долара“, се казва в изявление на полицията, публикувано от официалната информационна агенция на Обединените арабски емирства WAM.
Dubai Police thwarts an attempted theft of an exceptionally rare pink diamond valued at 25 million US dollars. The group of three individuals of Asian nationality were apprehended within eight hours.@DubaiPoliceHQ pic.twitter.com/fKNA3cUtZD— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) August 18, 2025
Търговец на диаманти, който донесъл бижуто от Европа, е бил примамен във вила от престъпна банда под претекст, че ще го разгледа потенциален богат клиент, съобщи полицията.
Но скъпоценният камък е бил откраднат, когато търговецът на диаманти е пристигнал за фалшивата инспекция, се допълва в изявлението.
В рамките на 8 часа трима души от неуточнена азиатска страна са били арестувани „благодарение на усилията на специализирани и полеви екипи и чрез използване на най-новите технологии за изкуствен интелект“, заяви полицията.
In a dramatic sting dubbed “Operation Pink Diamond”, Dubai Police have successfully recovered a rare $25 million, 21.25-carat Fancy Intense pink diamond and arrested three suspects behind a year-long heist plot. The gang posed as luxury buyers, staged elaborate meetings, and even… pic.twitter.com/GU6XxaM746— The Finance 360 (@thefinance360) August 18, 2025
Видеозапис, споделен от медийния офис на Дубай, показва тримата мъже с размазани лица след ареста им, както и кадри от камери за видеонаблюдение на бандата.
Дубай е важен център за търговия с диаманти. Строго контролирана и охранявана, ОАЕ е държава, която се гордее със своята сигурност и стабилност.