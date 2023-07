Учените разработват термоядрен ракетен двигател с температура по-висока от тази на Слънцето

Т ехнологията за задвижване с ядрен синтез има потенциала да революционизира космическите пътувания по отношение на скоростите и използваното гориво. Същите видове реакции, които захранват Слънцето, биха могли да съкратят значително времето за пътуване до Марс или до Сатурн и неговите луни скъсявайки периода до само две години вместо осем.

Това е невероятно вълнуващо, но не всички са убедени, че ще проработи. Технологията се нуждае от изключително високи температури и налягане, за да функционира.

За да бъде доказана жизнеспособността й в Обединеното кралство започна изграждането на най-големия термоядрен ракетен двигател правен досега.

Както може би се досещате да се пресъздават реакции протичащи на Слънцето в ракета никак не е лесно. В центъра на задвижването на ядрения синтез има ултрагореща плазма, заключена в електромагнитно поле, и учените продължават да търсят начини как да направят този процес по стабилен и безопасен.

„Трудността идва от това, че трябва да разберем как да задържим и ограничим супер горещата плазма в електромагнитно поле“, казва Джеймс Ламбърт, финансов директор на Pulsar Fusion. „Плазмата е като метеорологична система, защото е невероятно трудна за предсказване с помощта на конвенционални техники.“

Машинното обучение може да помогне тази ракета, пълна сякаш с непредсказуемо време, да се направи малко по-лесна за картографиране. Pulsar Fusion заедно с Princeton Satellite Systems в САЩ, използват суперкомпютърни алгоритми, за да могат да предвидят по-добре как вероятно ще се държи плазмата и как може да бъде по-прецизно контролирана.

