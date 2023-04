САЩ предупреждава за "нова ера" и извънземна заплаха

З аплахите, с които се сблъскваме за нашите орбитални способности от страна на стратегическите ни конкуренти, са нараснали значително. Tова казва генерал Чанс Салцман в интервю за CNBC.

Когато генерал Салцман излиза на сцената за основния си доклад на космическия симпозиум в Колорадо Спрингс, Колорадо, тази седмица, посланието му е просто: САЩ се намират в нова ера на космическа дейност.

"Претоварването, което наблюдаваме в космоса с проследявани обекти, и броят на полезните товари на спътниците, както и самите изстрелвания, нарастват с експоненциални темпове."

"Искам да се уверя, че мислим за нашите процеси и процедури по различен начин", каза той в интервю за подкаста "Manifest Space" на CNBC - първото му излъчено интервю, откакто стана най-високопоставеният военен служител на службата през ноември миналата година.

Посланието идва в ключов момент, тъй като космосът бързо се комерсиализира, а на фона на изострената геополитическа обстановка заплахите все повече се разпростират отвъд Земята в област, за която правилата за взаимодействие остават неясни.

