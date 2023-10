Вижте как китайски астронавти запалиха сферичен огън на космическата станция Тянгун

К итайските астронавти от Шенджоу 16 проведоха впечатляващ експеримент в космоса, включващ открит пламък на борда на космическата станция Тянгун.

Астронавтите Джу Янчжу и Гуи Хайчао запалиха свещ по време на лекция, предавана на живо от китайската космическа станция Тянгун на 21 септември, за да демонстрират как пламъците горят в микрогравитация. Поразително е, че пламъците изглеждат почти сферични, а не във формата на сълза, както на Земята.

Chinese astronauts on the Tiangong space station use matches to ignite a candle, allowing them to observe the flame's behavior in a unique microgravity environment. @NASA @isro @roscosmos @TOIIndiaNews @moneycontrolcom @the_hindu @DainikBhaskar pic.twitter.com/xb7HPvf2Vy