Астрофизик: „Някак зловещо е за един астроном да види това“

А встралийски учени казват, че са открили непознат въртящ се обект в Млечния път, за който твърдят, че не прилича на нищо, виждано досега. Обектът, открит за първи път от студент, е наблюдаван да

освобождава огромен изблик на радиоенергия за цяла минута на всеки 18 минути.

Обекти с импулсна енергия във Вселената често се документират. Но изследователите казват, че нещо, което излъчва енергия в продължение на цяла минута, е много обичайно.

Екипът от учени работи, за да разбере повече за обекта.

Обектът е

забелязан за първи път от отличника в университета Къртин Тайрън О'Дохърти,

който използвал телескоп в район в западната австралийска пустош, известен като Murchison Widefield Array, както и нова техника, която сам е разработил.

Astrophysicist Dr. Natasha Hurley-Walker, from Curtin University, led the team that made the discovery.



Her team was mapping radio waves in the universe when they came across the potential 'magnetar'.https://t.co/7AAc70pSWr