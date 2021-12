Невероятно: сонда на НАСА „докосна“ Слънцето

Т ри години след изстрелването на сондата „Паркър“ и 60 години, след като НАСА си го постави за цел“, космическият кораб стана първият, който „докосна Слънцето“. Слънчевата сонда успешно прелетя през короната на Слънцето (горните слоеве на атмосферата му), за да вземе проби от частици и от магнитните полета на нашата звезда.

„Докосването до Слънцето“ от сондата „Паркър“ е паметен момент за науката за Слънцето и истински подвиг“,

каза научният директор в НАСА Томас Цурбухен.

Сондата "Паркър" на НАСА доближава Слънцето

„Този крайъгълен камък в науката не само ни предоставя по-задълбочени познания за еволюцията на нашето Слънце и за неговото въздействие върху нашата слънчева система, но всичко, което научаваме за нашата собствена звезда, също ни носи повече познания за звездите в останалата част от Вселената“, каза още той.

☀️ Our #ParkerSolarProbe has touched the Sun! For the first time in history, a spacecraft has flown through the Sun's atmosphere, the corona. Here's what it means: https://t.co/JOPdn7GTcv #AGU21 pic.twitter.com/qOdEdIRyaS

Слънчевата сонда Паркър беше изстреляна през 2018 г. и започна да обикаля все по-близо и по-близо до Слънцето. Учените, включително астрофизикът, на когото е кръстен космическият кораб Юджийн Паркър, искат да отговорят на фундаментални въпроси за слънчевия вятър, който струи от слънцето, изхвърляйки енергийни частици през Слънчевата система.

Короната на Слънцето е много по-гореща от действителната повърхност на звездата

и космическият кораб може да даде представа защо това е така. Короната е 1 000 000 градуса по Келвин (999 982.2 градуса по Целзий) в най-горещата си точка, докато повърхността е около 6000 келвина (5726.7 градуса по Целзий).

Вълнуващо! Откриха първа планета извън нашата галактика Млечния път

Космическият кораб вече разкри изненадващи находки за слънцето, включително откриването през 2019 г. на магнитни зигзагообразни структури в слънчевия вятър, наречени превключвания. Сега, благодарение на последния близък подход на „Паркър“ към Слънцето, космическият кораб помогна на учените да определят, че тези превключвания произлизат от слънчевата повърхност.

It's #SunDay! ☀️ This new view of the Sun's corona — a dynamic part of the solar atmosphere — was captured by #ParkerSolarProbe when it was just 16.9 million miles from the Sun, much closer than any spacecraft has ever gone before. https://t.co/kec0t4mey5 pic.twitter.com/omExgpMyvX