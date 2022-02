НАСА ще пенсионира МКС като я разбие в Тихия океан

А мериканската космическа агенция НАСА възнамерява да продължи да работи с Международната космическа станция (МКС) до края на 2030 г., след което Станцията ще се разбие в отдалечена част на Тихия океан, известна като Пойнт Немо, съобщава Си Ен Ен (CNN).

Изстреляна през 2000 г., космическата лаборатория обикаля на 227 морски мили (420 километра) над Земята, а

повече от 200 астронавти от 19 държави са били на борда ѝ,

което представлява непрекъснатото човешко присъствие в космоса. НАСА заяви, че търговските космически платформи ще заменят МКС като място за сътрудничество и научни изследвания.

„Частният сектор е технически и финансово в състояние да разработва и оперира търговски дестинации в ниска околоземна орбита с помощта на НАСА. Очакваме с нетърпение да споделим научените уроци и оперативния опит с частния сектор, за да им помогнем да развият безопасни, надеждни и рентабилни дестинации в космоса“, каза в изявление Фил Макалистър, директор на търговските пространства в централата на НАСА.

