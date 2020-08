Изтичане на въздух от МКС, екипажът се мести в руския модул

Ц елият екипаж на Международната космическа станция (МКС) ще се прехвърли в руския сегмент "Звезда" за три дни. Това съобщиха за ТАСС от пресслужбата на Роскосмос.

Според източник на руската агенция, приборите на руския сегмент на МКС са регистрирали изтичане на въздух в космическото съоръжение.

"Според информацията, в петък членовете на екипажа на станцията ще се прехвърлят в модул "Звезда", за да организират контрола над налягането в модулите на американския сегмент", отбелязват от държавната компания.

The current 3 man on aboard the International Space Station will seal themselves inside the Russian segment of the station this weekend to pinpoint the location of a small air leak discovered in September last year.

NASA says the leak poses no safety threat. pic.twitter.com/ek6xBr2aW5