Русия: Астронавт на САЩ нарочно пробила дупка в МКС

Р усия твърди, че американски астронавт е пробила дупка в Международната космическа станция през 2018 г., за да принуди по-ранното връщане на Земята поради психологическа криза. Сега НАСА отвърна на руските обвинения, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Руската информационна агенция ТАСС се позовава на свои източници от Роскосмос, които твърдят, че имало множество дупки, пробити от някой, който не е запознат с дизайна на модула и без необходимата помощ, за да се осигури точно пробиване в условията на ниска гравитация.

Руските експерти твърдят още, че астронавтът на НАСА Серена Ауньон-Шанселор е направила дупката, след образуването на съсирек в яремната ѝ вена*, който е трябвало да лекува сама, което води до

„остра психологическа криза“.

НАСА не коментира медицински въпроси, но оспори твърдението, описвайки астронавта като изключително уважавана и с безценен принос.

През август 2018 г. астронавтите се втурнаха да поправят дупка, която се появи във външната стена на капсулата „Союз“ в орбиталната лаборатория. Произходът ѝ беше и все още е загадка, въпреки широко разпространените спекулации и обвинения от всички страни.

#SPACE NASA Debunks Russian Claim of Serena Auñón-Chancellor’s Alleged Breakdown Damaging the Spacecraft, Keeps Astronaut’s Medical Info Private https://t.co/UJYrTxlReg pic.twitter.com/sIpcvaiMvd

Смята се, че последният доклад може да бъде опит от страна на Роскосмос да отхвърли обвиненията на НАСА, че пристигането на руския научен модул, предизвика въртене на МКС през юли.

В отговор на последните обвинения, Бил Нелсън, ръководител на НАСА, публикува в Туитър: „Напълно подкрепям Серена“.

I whole heartedly agree with Kathy’s statement. I fully support Serena and I will always stand behind our astronauts. https://t.co/gBvgFTP5vF