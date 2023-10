Мистериозна болест: Защо палмите Арека предизвикват "маймунска треска”

П лантациите с палми Арека в Индия са огнище на опасана зараза. Инфекция се пренасяна от кърлежи и се разпространява скоростно по целия свят.

Можем ли да се справим с тези огнища?

Една вечер в началото на 2019 г. Суреш се прибрал от разсадника, в който отглеждал палми, на които растат орехите арека. Същата вечер мъжът се оплакал от силно главоболие. Четири дни по-късно, здравето му се влошава, той получава инсулт, който му отнема способността да говори.

Мистериозната болест, която повалила Суреш, се разпространявала като горски пожар, пише BBC.

През същия период са починали 14 души в Аралагоду, малко селце насред гора в Карнатака, щат в Южна Индия. Година след инсулта, Суреш губи живота си.

"Бих дала всичко, за да опазя живота му. Направих всичко - уверих се, че приема лекарствата си в точното време. Но не успях да го спася", казва Гаятри, неговата съпруга.

Повечето изследователи смятат, че горската болест на Кясанур е била ендемична в продължение на векове. Според учени тя е циркулирала сред популациите на приматите, птиците и гризачите.

Горската болест на Кясанур (KFD) е заболяване, пренасяно от кърлежи, с нива на смъртност около 5%. Заболяването е наричано още и "маймунска треска". То е открито за пръв път през 1957 г. след избухване на епидемия в Шивамога, Индия.

Also known as "monkey fever", it was first discovered in 1957 after an outbreak in Shivamogga, the district of Karnataka in which Aralagodu is also situated.