Внимание, Eris! Нов вариант на COVID-19 се разпространява във Великобритания

Т ази седмица Службата за здравеопазване и защита на здравето на Обединеното кралство обяви, че Omicron EG.5.1 е нов вариант на COVID-19

Още един вариант на COVID-19 се разпространява във Великобритания, но експертите настояват, че няма защо да се всява паника.

'Weather and Barbie blamed for spike in Covid...'



Hey, WalesOnline is trying: at least it admits that C-19 exists - and that EG.5.1 ('Eris') is behind the new wave.



'Regular and thorough hand washing helps protect you from Covid-19'.



Ръководителите на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство (UKHSA) вдигнаха тревога за Eris, като заявиха, че той вече съставлява 1 от всеки 7 нови случая, след като е достигнал Обединеното кралство към края на май.

Броят на хоспитализациите също започва да се увеличава, което поражда опасения, че страната може да е на ръба на нова вълна.

Въпреки това днес експертите заявиха, че той не показва признаци на по-голяма опасност от другите циркулиращи щамове, включително неговия предшественик Omicron.

Длъжностните лица също така заявяват, че "внимателно" следят разпространението на вируса.

Експертите изказват предположения, че "ефектът Барбенхаймер" - позоваващ се на излизането на филмите "Барби" и

"Опенхаймер" - може да е допринесъл за увеличаването на инфекциите, както и лошото време напоследък и отслабващият имунитет.

Д-р Саймън Кларк, микробиолог от университета в Рединг, заяви пред MailOnline: "Ковидите ще продължат да се променят и адаптират. Така че не трябва да сме шокирани или притеснени само защото се появяват нови варианти, които причиняват все повече инфекции."

Hospital admissions with COVID in England increased sharply, up 41% in-week.

Our R estimate increased to 1.20.

Admissions slightly fell in London (-4%), but rose in all other English regions. The largest increase was 82% in the South East.

Acute bed occupancy increased by 43%.

Защитата срещу сериозни заболявания, осигурена от ваксинацията, все още се държи добре и докато броят на инфекциите се увеличава и намалява, хоспитализациите и смъртните случаи остават успокояващо ниски.

Професор Пол Хънтър, уважаван специалист по инфекциозни болести, заяви, че е твърде рано да се каже как ще се отрази на Великобритания Eris, научно известен като EG.5.1.

Ръководителите на UKHSA твърдят, че вариантът вече има 20,5 % предимство в растежа спрямо други щамове.

Данните сочат също, че на него се дължат 14,6 % от случаите, което го прави вторият най-разпространен във Великобритания.

Темповете на растеж се основават на положителни проби от тестове, проведени в болници.

Междувременно, според данните на UKHSA, най-доминиращият вариант, причиняващ 39,4 % от всички случаи, е Arcturus, който е отделен от Omicron и е наречен XBB.1.16.

Професор Хънтър заяви, че EG.5.1 "вероятно ще стане доминиращ в някакъв момент и ще повиши общия брой на инфекциите, но вероятно не толкова драматично".

Той добави: "Една от характеристиките на новите варианти е, че имунитетът към инфекция намалява, но имунитетът към тежко заболяване остава силен."

За разлика от по-ранните етапи на пандемията, когато основният двигател на подобни вълни бяха новите варианти за бягство, сега основният двигател вероятно е загубата на имунитет.

Възможно е обаче да има и известно въздействие от ваканционния период. След появата на Omicron пътуванията и особено международните пътувания станаха важен рисков фактор.

Междувременно епидемиологът от UKHSA Мигън Кал написа в Twitter: „В миналото варианти с подобно предимство в растежа не са довели до нови вълни. Въпреки това UKHSA ще анализира внимателно страните с високо разпространение на EG.5.1 и данните за лабораторна неутрализация.“

Also — while COVID-19 epi indicators have increased in recent weeks, such as hospitalisations ⤵️, it is too soon say whether/how much EG.5.1 is contributing to this increase (eg vs waning immunity)

Ръководителите на Световната здравна организация (СЗО) също добавиха EG.5.1 към списъка на вариантите на Omicron, които са под наблюдение през юли.

In the past variants with similar growth advantage have not resulted in new waves.



However, UKHSA will closely analyse countries with high EG.5.1 prevalence and laboratory neutralisation data. Growth estimates are likely to improve over the coming weeks.

В световен мащаб на Eris - известна в гръцката митология като богиня на раздора и разногласията - вече се падат около 20 % от секвенциите на COVID в Азия, 10 % от секвенциите от Европа и 7 % в Северна Америка.

През последните седмици Япония беше засегната от рязък скок на инфекциите с COVID, като експертите прогнозират, че тенденцията ще продължи на фона на високите температури, намаляващия имунитет на населението и началото на отпускарския сезон.

Както миналия месец експертите предупредиха, че след излизането на Барби и Опенхаймер може да се стигне до рязък скок на случаите на COVID.

Филмите, които получиха комбинираното име Барбенхаймер, тъй като и двата бяха открити на 21 юли, завладяха публиката и потребителите на социалните медии, въпреки че са крайно различни.

Експерти заявиха, че теорията може да има известно основание. Професор Лорънс Йънг, вирусолог от университета в Уоруик, заяви пред MailOnline, че "повишената посещаемост на киносалоните", както и "по-честото смесване в затворени помещения" може да са допринесли за увеличаване на случаите.

Трябва да следим за появата на варианти и да бъдем бдителни, тъй като се подготвяме за неизбежно увеличаване на инфекциите през есента/зимата.