Мистерия в небето: Забелязаха китайски космически самолет, следван от шест обекта

Н а 14 декември Китай изстреля експериментален космически самолет за многократна употреба в ниска околоземна орбита - третото пътуване на космическия кораб в космоса. Китай пази мълчание относно предназначението на космическия апарат, но четири дни след началото на мисията, аматьорът астроном и проследяващ сателити Скот Тили забеляза, че корабът е следван от шест „мистериозни обекта“, някои от които изглежда излъчват сигнали.

„Тестовият космически кораб ще работи в орбита за определен период от време и след това ще се върне на планирано място за кацане в Китай“, съобщи китайската държавна медия Синхуа.

„През този период проверката на технологията за многократна употреба и космическите научни експерименти ще бъдат извършени, както е планирано, за да се осигури техническа сигурност за мирното използване и опознаване на космоса.“

Обектите, следени от няколко организации, излъчват различни видове данни.

We have confirmation of S-band signals from the 3rd Chinese 'spaceplane' mission.



However, this time the 'mysterious wingman' emitter is only sending signals intermittently but it is fading deeply like earlier missions. 🧵⬇️ pic.twitter.com/lD2YtQYaFw