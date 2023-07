Британски "невъзможен" спътник ще падне днес на Земята

Б ритански спътник се очаква да падне на Земята днес, след като завърши мисия за картографиране на ветровете на планетата, съобщи Би Би Си.

Спътникът "Еолус" изстрелваше лазер през атмосферата, за да проследява движението на въздуха на всяко място и на всякаква височина по света.

Вече се планират негови заместници.

Проектът започва трудно. Повече от десетилетие инженерите се опитват да създадат ултравиолетов инструмент, който да може да работи достатъчно дълго във вакуума на Космоса. Заради това забавяне "Еолус" е наречен "невъзможният спътник".

Инженерите, под ръководството на Европейската космическа агенция (ЕКА), упорстват заради крайната цел - първият наистина глобален поглед върху поведението на ветровете на Земята, от повърхността чак до стратосферата (от 0 до 30 км).

През времето, необходимо за "Еолус" да стигне до стартовата площадка през 2018 г. и да изпълни почти петгодишната си мисия, най-добрите практики за извеждане от орбита на остарели космически апарати се промениха. Сега те трябва да могат или да насочват точно падането си на Земята в безопасна зона, или да изгарят напълно, докато преминават през атмосферата.

Тежащият повече от един тон "Еолус" не отговаря и на двете изисквания. Неговата система за задвижване е твърде слаба, за да се насочи правилно и до 20% от оборудването му е вероятно да оцелее до повърхността на Земята.

Контрольорите на полета от ЕКА от седмица изграждат "асистирано връщане". Те са дали команди на спътника да намали височината си с поредица от маневри, като последната от тях днес трябва да го свали на височина от 120 километра.

"В този момент съпротивлението от атмосферата трябва да го дръпне надолу", казва оперативният директор Изабел Рохо пред Би Би Си. "Очакваме да навлезе в атмосферата някъде над Атлантическия океан, движейки се в посока от юг на север".

Отломките, които стигнат до морската повърхност, вероятно ще са елементи от графитния телескоп на спътника и резервоари за гориво. Но като се има предвид отдалечеността на Атлантическия океан, рискът за живота е минимален.

Наблюденията на "Еолус" са изключително полезни за средносрочни прогнози за времето. Той проследяваше поведението на вятъра, което ще е полезно за метеорологичните модели и в бъдещето. Неговата работа също подобри познанията за ураганите и за това как вулканичната пепел се движи във високите слоеве на атмосферата.

