Марулята, поникнала в космоса, е безопасна. Астронавтите: „Вкусно е"

В едно популярно видео астронавтите на борда на Международната космическа станция се рееха насам-натам, вкусвайки нещо неочаквано в условията на космоса.

„Супер! Вкусно е! Харесва ми! Свежо е!”, казваха те, докато опитваха листата от червена маруля.

За пръв път в историята астронавтите имаха възможността да се насладят на плодовете на своя собствен труд.

Видеото, разпространено от НАСА през 2015 г., в което астронавтите Скот Кели, Кйел Линдгрен и Кимиа Юуи се наслаждават на поникналата в космоса маруля, продължава да предизвиква интерес.

Резултатите от проучването относно „космическата” маруля, започнало през 2014 г., бяха публикувани миналия петък в журнала Frontiers in Plant Science.

Оказва се, че това специално растение е не само вкусно, но и безопасно за консумация.

Първият подобен експеримент със засаждането и отглеждането на маруля на борда на МКС бе извършено през 2014 г.

Пробите след това бяха замразени и изпратени в космическия център „Кенеди” за допълнителни анализи. Първичните резултати показаха, че марулята е безопасна за консумация.

