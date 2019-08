П редстои да се извърши разследване срещу американската астронавтка Ан Макклейн.

Срещу Макклейн е повдигнато обвинение за това, че е влизала в банковата сметка на своята бивша половинка по време на престоя си на борда на Международната космическа станция.

Това провокира много експерти да определят случващото се като първото престъпление, извършено в космоса.

Съмър Уордън и Ан Макклейн са в процес на развод и дела за родителските права на 6-годишния им син от почти година.

Първите съмнения се появяват у Уордън, когато тя разбира, че Макклейн е уведомена за всички движения по банковата ѝ сметка.

Уордън се допитва до банката си, от където я уведомяват, че банковата ѝ сметка е била проверявана от компютри на НАСА, предава EL PAIS.

Макклейн, която прекара шест месеца на борда на МКС, е използвала оборудването на станцията, за да влезе в банковата сметка на своята бивша половинка.

Астронавтката твърди, че го е направила, за да провери техни общи сметки.

Тогава Уордън решава да подаде оплакване към компетентните институции, в което обвинява Макклейн в неправомерни действия и злоупотреба с лични данни.

Този уикенд, след като в медиите се появиха редица публикации по темата, Макклейн публикува изявление в социалната мрежа Туитър.

„Няма нищо вярно в тези обвинения. Двете преминаваме през тежка и болезнена раздяла и за съжаление случаят вече е в медиите. Оценявам подкрепата, която получавам, и ще се въздържа от повече коментари, докато не приключи разследването. Имам пълно доверие в целия процес”, пише Макклейн.

There’s unequivocally no truth to these claims. We’ve been going through a painful, personal separation that’s now unfortunately in the media. I appreciate the outpouring of support and will reserve comment until after the investigation. I have total confidence in the IG process.