Лунните пещери: Идеалното убежище за астронавтите

П ещерите са едни от първите убежища за човечеството. Кой знае какво са си мислели нашите далечни предци, когато са търсели убежище там, сгушвайки се и готвейки месо на огън, рисувайки животни по стените.

Пещерите са защитавали древните ни предци от природните стихии, от хищници и съперници, когато единствените им "технологии" са били пръчките, камъните, кожите и огънят.

Луната и лунните пещери биха могли да ни приютят така, както пещерите са приютявали нашите предци на Земята, смятат учени.

На Луната астронавтите ще се нуждаят от защита, поради набор от опасности. Те ще трябва да се борят с космическата и слънчевата радиация, метеоритите, както и с температурните колебания.

Лунният разузнавателен орбитален апарат (LRO) е открил стотици лунни "светлинни прозорци" - места, където таванът на лавова тръба се е срутил, създавайки естествен отвор в тръбата.

Трудно е да се каже без проучване, но на Луната може да съществуват лавови тръби с диаметър няколкостотин метра. Пространството е идеално за работа и би могло да осигури подслона, от който астронавтите се нуждаят.

Учени от Китай обмислят идеята да построят база в лунната лава, където астронавтите да получат допълнителна защита от дебелия скален таван над главата си.

Лунните лавови пещери може да се окажат твърде ценен ресурс, за да бъдат пренебрегнати.

Въпросните тръби са се образували, когато лава, течаща по повърхността на Луната, е започнала да се охлажда. Върхът на течащата лава образувал втвърдена кора, но разтопената лава продължавала да тече под нея, оставяйки празна тръба. Подобни образования се срещат и на Земята, пише Science Alert.

Учените не са сигурни кога е приключил лунният вулканизъм. Възможно е това да е станало още преди един милиард години, макар че някои данни показват, че през последните 50 милиона години е имало дребномащабен вулканизъм. И в двата случая тези лавови тръби са недокоснати.

На Луната астронавтите ще трябва да се справят с температурните амплитуди. Естественият спътник на Земята често изпада в температурни крайности. Едната страна на Луната е под пряка слънчева светлина през половината от времето, а температурите на повърхността достигат до 127°C. До -173°C падат температурите на страната, която е обвита в тъмнина.

Тази огромна температурна амплитуда прави трудна работата на лунната повърхност, както и проектирането и изграждането на оборудване, което да е ефективно в такъв голям диапазон. Лавовите тръби осигуряват естествена среда с постоянна температура, каквато не може да се намери на друго място на Луната.

Радиацията е опасна и на лунната повърхност, категорични са експерти. Тя може да бъде до 150 пъти по-силна, отколкото на земната повърхност. Това е смъртоносно, но в лунните пещери астронавтите ще бъдат защитени от няколко метра надземна скала. Това е достатъчно дебела бариера, за да осигури ефективна защита.

Рискът от удари и отломки е много по-малък, но трябва да се предвиди, посочват учените. Очевидно е, че лавовите тръби осигуряват защита от малки удари, коментират те.

Екипи от експерти от различни държави са проучвали идеята за използване на лавовите тръби като убежище.

На неотдавнашна конференция в Китай, Джан Чунфенг от Шанхайската академия за технологии на космическите полети, представи изследване на подземния свят на лавовите тръби. Китайските изследователи са извършили полеви проучвания, за да разберат как да ги използват на Луната.

Според Чунфенг има достатъчно сходство между лунните и земните лавови тръби, за да може едната да бъде аналог на другата.

Лунните тръби са с вертикални входове. Отворите се наричат покривни, при които таванът се е срутил и е оставил натрупване на отломки на пода на тръбата непосредствено под него. Влизането през тях изисква вертикално подемно оборудване.

Наклонените входове правят влизането и излизането много по-лесно. Възможно е роувърите просто да влязат в тях, макар че вероятно ще трябва да се разчистят някои отломки.

Китай планира да създаде роботизирана система, която може да изследва пещери като тази в Mare Tranquillitatis. Основната сонда ще има колела и ще бъде конструирана така, че да се адаптира към труден терен и да преодолява препятствия, пише Science Alert.

"Спомагателните превозни средства могат да се отделят от основната сонда, за да извършват повече разузнаване и да помагат с комуникациите и енергийната поддръжка. Те могат да бъдат диверсифицирани, така че мисията да може да посреща различни предизвикателства. Те могат да включват пълзящи сонди, търкалящи се сонди и дори скачащи сонди. Тези спомагателни апарати биха имали и научни инструменти за изследване на лунния прах, радиацията и наличието на воден лед в тръбите", коментира Джан Чунфенг.

Китай планира да разработи и летящ робот, който би могъл самостоятелно да ди проправя път през лавовите тръби с помощта на микровълнови и лазерни радари.

Бъдещият план на Китай включва изграждането на подземна изследователска база в една от лунните лавови тръби, с поддържащ център за енергия и комуникации на входа на тръбата. Теренът ще бъде озеленен, а базата ще включва както жилищни, така и изследователски съоръжения вътре в тръбата.

