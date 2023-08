След близо 50 години: Русия изпрати първата си мисия до Луната

Русия изстреля първата си сонда към Луната от почти 50 години насам - мисия, която има за цел да даде нов тласък на космическия сектор на страната, който от години изпитва затруднения и е изолиран поради войната в Украйна.

Изстрелването на сондата "Луна-25" е първата лунна мисия на Москва от 1976 г. насам, когато СССР беше пионер в завладяването на космоса.

Ракетата със сондата "Луна-25" излетя в 02:10 ч. московско време от космодрума "Восточний", според кадрите, излъчвани на живо от руската космическа агенция "Роскосмос".

🇷🇺 Russia has launched their first mission to the moon in nearly 50 years. pic.twitter.com/5iaamKHYHh — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) August 10, 2023

Космическият апарат трябва да достигне лунната орбита след пет дни. След това ще прекара между три и седем дни в избор на подходящо място, преди да се приземи в района на южния лунен полюс. Роскосмос очаква сондата да кацне на Луната около 21 август, съобщи за АФП източник от агенцията.

"За първи път в историята кацането на Луната ще се осъществи в района на южния лунен полюс. Досега всички са се приземявали в екваториалната зона", заяви в неотдавнашно интервю високопоставеният служител на Роскосмос Александър Блохин.

Космическият апарат, който ще остане на Луната в продължение на една година, ще има за задача да "вземе проби и да анализира почвата", както и да "проведе дългосрочни научни изследвания", заявиха от руската космическа агенция.

BREAKING: A rocket carrying a lunar landing craft blasted off on Russia’s first moon mission in nearly 50 years. The launch from Russia’s spaceport in the Far East of the Luna-25 craft to the moon is its first since 1976. https://t.co/4Y8tNuFwRV — The Associated Press (@AP) August 10, 2023

Изстрелването е първата мисия от новата лунна програма на Русия, която стартира в момент, когато Роскосмос е лишен от партньорството си със Запада на фона на конфликта с Украйна.

Според руския космически експерт Виталий Егоров мисията е първият път, в който постсъветска Русия се опитва да постави устройство на небесно тяло.

"Най-големият въпрос ще бъде: може ли да се приземи?", каза той, като подчерта, че тази мисия е "от голямо значение" за Русия.

A truly historic event took place last night - Russia is returning to the moon. For the first time in the post-Soviet period, research station "Luna-25" went to the moon with the scientific mission. Its arrival in Luna's orbit is expected on August 23rd. pic.twitter.com/ZGpq0jsmNu — Olga Bazova (@OlgaBazova) August 11, 2023

Президентът Владимир Путин обеща да продължи руската космическа програма въпреки санкциите, като посочи изпращането на първия човек в космоса от СССР през 1961 г. в момент на ескалиращо напрежение между Изтока и Запада.

"Водени сме от амбицията на нашите предци да вървим напред, въпреки трудностите и външните опити да ни попречат да го направим", заяви Путин на космодрума "Восточний" миналата година.

Мисията е важна за руския космически сектор, който страда от проблеми с финансирането, корупционни скандали и нарастваща конкуренция от страна на Съединените щати и Китай, както и от частни инициативи като SpaceX на милиардера Илон Мъск.