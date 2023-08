Нови зашеметяващи снимки на Луната от индийския марсоход "Чандраян-3"

И ндийският лунен апарат "Чандраян-3" изпрати първите изображения от Луната, след като влезе в орбита около най-близкия ни съсед.

Индийската организация за космически изследвания (ISRO) публикува изображенията в неделя (6-ти август), показващи, че космическият апарат е достигнал дестинацията си преди насрочения му опит да кацане на Луната, очакван на 23-ти август.

"Чандраян-3" стартира мисията си на 14-ти юли, насочвайки се към първоначалната си силно елиптична околоземна орбита. След това постепенно издигна орбитата си, преди на 31 юли да продължи към Луната. Космическият кораб успешно влезе в орбита около нашия естествен спътник в събота, 5 август, според ISRO.

Chandrayaan-3 Mission:

Even closer to the moon’s surface.



Chandrayaan-3's orbit is reduced to 174 km x 1437 km following a manuevre performed today.



The next operation is scheduled for August 14, 2023, between 11:30 and 12:30 Hrs. IST pic.twitter.com/Nx7IXApU44 — ISRO (@isro) August 9, 2023

Космическият апарат ще извърши допълнително изгаряне на двигателя, за да стигне на около 100 километра над повърхността на Луната, седмица преди очаквания опит за кацане.

Новоизпратените изображения, които от ISRO монтираха в 45-секундно видео, показват слънчевите лъчи от космическия апарат "Чандраян-3" на преден план. Луната с характерните й особености, включително големите кратери.

Мисията "Чандраян-3" на стойност 6 милиарда рупии (приблизително 73 милиона долара) има за цел да извърши благополучно кацане в близост до южния полюс на Луната. Ако успее, Индия ще се присъедини към Съединените щати, бившия Съветски съюз и Китай като единствените нации, извършили кацане на Луната.

Спускаемият модул на мисията, известен като "Викрам", носи малък марсоход, наречен Прагиан. Той ще прекара по-голямата част от лунния ден (около 14 земни дни), провеждайки операции и експерименти по повърхността на спътника ни, преди да се потъне в дълбокия студ на лунната нощ.