Може би сме открили живот на Марс преди 50 години, след което сме го убили

Т ъй като търсенето на живот на Марс продължава - с програмата Mars Sample Return, която ще върне проби от планетата в началото на 2030 г. - един учен предположи, че може вече да сме открили живот на Червената планета преди почти 50 години. И тогава сме го унищожили. Страхотно първо впечатление, нали...

Много преди марсоходът Curiosity да постави роботизираните колела върху повърхността на Марс, два спускаеми апарата се докоснали до Червената планета. Проектът Viking на НАСА, както и заснемането на първите изображения от марсианската повърхност, били извършени от спускаемите модули, за да проведат биологични тестове върху марсианската почва, специално в търсене на признаци на живот.

Резултатите били доста неочаквани и объркващи за учените. Повечето от експериментите не били обещаващи. Били открити обаче следи от хлорирани органични вещества, въпреки че по това време се смятало, че са замърсители, донесени от Земята.

