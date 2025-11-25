Свят

Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Путин беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Жапаров

25 ноември 2025, 17:05
Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия
Източник: БТА

Р уският президент Владимир Путин пристигна във вторник в киргизката столица Бишкек преди провеждането на срещата на Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС), военен алианс на няколко постсъветски държави, пише CNN.

Путин беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Жапаров, след което присъства на церемония по полагане на венец в памет на съветската победа над нацистка Германия през Втората световна война.

Срещата на върха на ОДКС ще се проведе в четвъртък и на нея ще присъстват Беларус, Казахстан и Таджикистан, заедно с Русия и Киргизстан.

Армения обаче отново ще отсъства, съобщават местни медии. Кавказката държава замрази участието си в ОДКС, след като обвини алианса, че не я е защитил от азербайджанска агресия.

"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение

Припомняме, че американски служител заяви, че Украйна се е съгласила на сделка за прекратяване на войната с Русия, като остават само "дребни детайли" за доуточняване. САЩ и Русия в момента провеждат срещи в Абу Даби относно американското мирно предложение. 

CNN: Украйна приема мирния план с Русия

Към този момент Владимир Путин не е коментирал новината. 

Първи коментар от Киев за мирното предложение

Днес стана ясно, че Киев подкрепя същността на мирното споразумение. Това казва украински представител, цитиран от Sky News.

Източник: CNN    
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID
Учени откриха скрита промяна в кръвта, причиняваща дълъг COVID

23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца
23 ноември: Ужас на АМ „Струма“ - 45 жертви, 12 от тях деца

Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг
Рязко застудяване в неделя, дъждът преминава в сняг

<p>Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)</p>
Най-красивата българка: Коя е новата Мис България (ВИДЕО)

