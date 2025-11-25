Путин пристигна в Киргизстан преди срещата на военния алианс, ръководен от Русия

Р уският президент Владимир Путин пристигна във вторник в киргизката столица Бишкек преди провеждането на срещата на Организацията на договора за колективна сигурност (ОДКС), военен алианс на няколко постсъветски държави, пише CNN.
🛬 President of Russia Vladimir #Putin arrives in Bishkek on a state visit, was greeted by President of Kyrgyzstan Sadyr #Japarov.https://t.co/yt99qAYJhY— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 25, 2025
🇷🇺🇰🇬 #RussiaKyrgyzstan pic.twitter.com/dTawcEvOI8
Путин беше посрещнат от президента на Киргизстан Садир Жапаров, след което присъства на церемония по полагане на венец в памет на съветската победа над нацистка Германия през Втората световна война.
Владимир Путин прибыл в Кыргызстан с государственным визитом https://t.co/mRkpDjOi0E pic.twitter.com/Dee5NP7w4y— АКИpress – Новости Кыргызстана (@akipress) November 25, 2025
Срещата на върха на ОДКС ще се проведе в четвъртък и на нея ще присъстват Беларус, Казахстан и Таджикистан, заедно с Русия и Киргизстан.
‼️🇷🇺🇰🇬 This is how they are preparing to welcome #Putin in #Kyrgyzstan. The President is arriving in the republic today on a state visit. #Russia pic.twitter.com/PfUB4fni6e— Maimunka News (@MaimunkaNews) November 25, 2025
Армения обаче отново ще отсъства, съобщават местни медии. Кавказката държава замрази участието си в ОДКС, след като обвини алианса, че не я е защитил от азербайджанска агресия.
Вижте повече в нашата галерия:
"Може да изглежда като спасение, но не е": Мрачни настроения сред жителите на Киев заради мирното предложение
Припомняме, че американски служител заяви, че Украйна се е съгласила на сделка за прекратяване на войната с Русия, като остават само "дребни детайли" за доуточняване. САЩ и Русия в момента провеждат срещи в Абу Даби относно американското мирно предложение.
CNN: Украйна приема мирния план с Русия
Към този момент Владимир Путин не е коментирал новината.
Първи коментар от Киев за мирното предложение
Днес стана ясно, че Киев подкрепя същността на мирното споразумение. Това казва украински представител, цитиран от Sky News.