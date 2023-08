Къде изчезнаха житните кръгове: Измамата, която подлуди света

К акво стана с житните кръгове? Те бяха основен аргумент в разговорите за НЛО и различни маргинални вярвания в продължение на десетилетия, но вече много рядко чуваме за тях. Какво се случи?

В края на 90-те и началото на 2000-те години човек не можеше да се интересува от научна фантастика без да срещнете странните отпечатъци върху полетата с реколта. От Досиетата Х и Знаците на М. Найт Шаямалан до разтревожени медийни репортажи из селски региони в Северна Америка, Обединеното кралство, Русия, Япония и Индия, житните кръгове бяха сред най-мистериозените феномени, за който някои вярваха, че са резултат от извънземни дейности. Но сега, през 2023 г., рядко чуваме за тях.

Историята на една мистерия

Някои неща са по-трудни за обяснение от други. Понякога има множество конкуриращи се обяснения, които не са съвсем подходящи и затова разследванията продължават. С житните кръгове обаче случаят не е такъв. Те са вид ландшафтно изкуство, създадено от хора.

Тази гледна точка не е популярна сред посветените вярващи, които все още смятат житните кръгове за доказателство за извънземни посещения, но няма никакви научни доказателства в подкрепа на тези твърдения. Вместо това разполагаме със специфична история, която е трудно да бъде отречена и освен това е доста смешна. Но нека не прибягваме до финала в самото начало. Но нека проследим събитията така, както са се появили.

Разбира се, историята на житните кръгове не се ограничава до последните години на XX век. През 1678 г. подобни отпечатъци върху полета със зърнени култури се появили на няколко места в Хартфордшър, Англия, за които бил обвинен Дяволът. Въпреки че някои смятат това за първия записан случай на явлението, в документите е посочено, че стъблата на културите от Хартфордшир били нарязани във форма, а не огънати - важна характеристика на съвременните житни кръгове.

През 1880 г. редакторът на Nature публикувал писмо от Джон Ранд Капрон, което описва няколко „кръгли петна“, които се появявали в поле, което според него било причинено от циклонни ветрове.

През втората половина на XX-ти век житните кръгове започнали да се появяват все по-често и с това започнало да им се обръща повече внимание. През 1963 г. сър Патрик Мур, английски астроном, описал кратер, който видял в поле в Уилтшър, Англия, който според него може да е бил причинен от сблъсък с метеор. Интересното е, че в околните полета имало спираловидни образувания в посевите, които Мур обяснил като вероятно причинени от „силни въздушни течения, създадени от падащото тяло“. Това, което той твърди, може да бъде засвидетелствано от факта, че всички спираловидни линии в житото водели до кратера.

Но докато Мур предлагал по-естествено обяснение, други започнали да приписват тези маркировки на по-необичайни източници. През същото десетилетие подобни кръгове се появили в австралийските новини и били описани като доказателство за кацане на НЛО. В същото време полетата в Уорминстър, Уилтшир, се превърнали в гореща тема за „наблюдателите на небето“ и по-точно наблюдателите на НЛО, които започнали да разпространяват идеи за житните кръгове - „гнездата на летящите чинии“. Разбира се, нито един от кръговете не бил сниман.

Интересът към житните кръгове започнал да нараства, но вълненията около феномена и всичко извънземно достигнали нови измерения в края на 70-те години, когато Джеси Марсел, пенсиониран офицер от военновъздушните сили, дал интервю за предполагаемия инцидент в Розуел от 1947 г. Според Марсел, в пустинята на Ню Мексико е скрито нещо извънземно.

Измамата излезе на яве

През 1976 г., една вечер, докато пиели бира, двама англичани измислили план. Дъг Бауър и Дейв Чорли започнали да използват дървени дъски с въжета, прикрепени към тях, за да щамповат кръгове в посевите в полетата близо до Конхолт, границата между Хемпшир и Уилтшир. За да направят това, те държали въжетата нагоре, докато стъпвали върху дъските, като прилагали достатъчно силен натиск, за да огънат стъблата, но не непременно да ги счупят.

Бауър и Чорли по-късно признали, че създали повече от 200 кръга през годините. През 1991 г. двамата мъже признали за действията си в история, наречена „Мъжете, които измамиха света“, публикувана от британския вестник Today. Вестникът потвърдил твърденията им, след като от редакцията разгледали снимки на работата им.

Във времената преди социалните медии тяхната „шега“ станала световно известна. Въпреки твърденията на феновете на НЛО, че тези модели не могат да бъдат направени от хора (твърдения, които се срещат и днес), се оказва, че всичко, от което се нуждаете, за да ги създадете е малко дърво и въже – просто, но ефектно. Постепенно интересът към феномена намалял и престанал да се използва като доказателство за извънземни.

Днес житните кръгове често биват създавани с невероятни шарки, които са форма на ландшафтно изкуство. Въпреки че сега знаем точно как са били създадени, много вярващи продължават да пренебрегват доказателствата.