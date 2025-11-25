Свободата да получиш пратката си, когато искаш

Как автоматизираните доставки променят ежедневието ни – повече време, по-малко стрес

25 ноември 2025, 17:45
Източник: BOX NOW

С ъвременният живот ни дава повече възможности от всякога – и ни отнема повече време от всякога. Работим динамично, пътуваме, пазаруваме онлайн, а денят пак се оказва твърде кратък. В такъв ритъм малките удобства не са лукс – те са необходимост. Една от тези малки, но значими промени в ежедневието е начинът, по който получаваме своите пратки.

Все повече българи избират автомати за доставка, вместо да чакат куриер или да посещават офис. Причината е проста: свободата. Можете да вземете пратката си по всяко време – без стрес, опашки или пропуснати обаждания, без зависимост от чужд график.

През октомври BOX NOW обработи 1 000 000 пратки, което показва ясно, че автоматизираните доставки наистина са станали част от новия начин на живот.

Технологиите, които ви връщат време

Автоматизираните машини за пратки са пример как една проста идея може да промени ежедневието. Те не само улесняват логистиката, но и освобождават време – най-ценния ресурс за хората днес.

Възможността да получиш поръчката си по всяко време на денонощието, включително вечер или през уикенда, създава ново усещане за свобода и контрол.

BOX NOW вече изгражда една от най-големите мрежи в страната – над 700 автомата в 152 населени места.

Всеки автомат е стратегически разположен – до офиси, квартални магазини, жилищни комплекси и търговски центрове – така че да е буквално „на пътя на деня ни“.

Автоматите на открито са захранвани със слънчева енергия, което прави модела не само удобен, но и щадящ за околната среда.

В помощ на клиентите е и виртуалният асистент BONO, достъпен 24/7, който отговаря на въпроси за изпращане, получаване и проследяване на пратки. Малък пример за това как технологиите могат да бъдат не просто инструмент, а партньор в забързаното ежедневие.

Удобството като нов стандарт

Според последните проучвания, 52% от потребителите в България предпочитат автомати пред традиционните куриерски услуги.

Причините са ясни – лесно изпращане, достъпност по всяко време и по-ниска цена.

Тази тенденция ще се засили още повече в края на ноември, когато Black Friday и Cyber Monday ще поставят на изпитание логистиката.

Автоматизираните решения ще се окажат най-ефективният начин хората да получат своите покупки бързо, без натиск и без опашки.

В забързания свят, в който всяка минута има значение, удобството вече не е привилегия, а очакване.

И когато технологиите помагат на хората да спестят време, да пазаруват по-гъвкаво и да живеят по-устойчиво – тогава те изпълняват своята истинска роля.

Доставките не са просто логистика. Те са част от нашия ритъм, от начина, по който живеем и мислим за времето си.

А свободата да получиш пратката си, когато искаш – това е може би най-малката, но сред най-значимите промени в ежедневието на модерния човек.

Автор: Вероника Стоева, Director of Operations, BOX NOW

За BOX NOW България

BOX NOW е една от най-бързо развиващите се компании в България, предлагаща модерни услуги за доставка и изпращане на пратки чрез иновативни дигитални технологии. С над 2 милиона активни потребители, BOX NOW предлага гъвкави и устойчиви решения за доставка и получаване на пратки както за крайни, така и за бизнес клиенти.
С мрежа от над 700 автомата за пратки в повече от 150 населени места в страната, захранвани със слънчева енергия, BOX NOW осигурява удобен, безконтактен и 24/7 достъп до пратки. Нейната уникална услуга „Изпрати пратка“ позволява на клиентите да изпращат пратки в цялата страна — лесно, достъпно и без необходимост от посещение на офис.

Научете повече на www.boxnow.bg.

Източник: BOX NOW    
