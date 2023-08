Британски биолог: Извънземните може да са гигантски паяци с размер на слонове

К огато става въпрос за извънземни ще ви бъде простено, ако все още си ги представяте като малки зелени човечета.

Но водещият британски биолог твърди, че те могат да бъдат много по-големи и много по-ужасяващи от съществото върху пакета ви Space Raiders. Според Ричард Докинс животът в други слънчеви системи - ако съществува - може да е одухотворил паякоподобни същества, големи колкото слонове.

Формите на живот на друга планета с подобни условия като на Земята вероятно не биха били твърде различни от тези, които познаваме, споделя известният академик, който има почетни докторски степени от 12 различни университета. Д-р Докинс е специалист по еволюционна биология и е автор на няколко книги свързани изследванията му.

Но според него всеки живот на планети, различни от нашата, би бил много по-малко приветлив. По-слабото гравитационно привличане, твърди г-н Докинс, би повлияло на еволюцията, което би довело до „животни с размерите на слон, дори и това да са паяци“, съобщава Daily Star.

Всеки, който стъпи на планета с по-силна гравитация обаче, може да очаква да намери там „извънземни с размерите на мишка, дори това да са носорози“.

82-годишният почетен сътрудник Докинс е смятан за един от водещите световни научни експерти и има безброй участия в различни документални филми. Той е гласът на Q42/Computer във филма Intercept от 2020 г., участвал е като себе си в „Doctor Who“ и „The Simpsons“ и е включен в един от албумите на финландската хеви метъл група Nightwish.

Попитан за възгледите си относно извънземните в интервю, което можете да гледате в YouTube, Докинс казва:

„Почти съм сигурен, че има извънземен живот.“ Но допълни, че според него той е толкова далеч, че е малко вероятно да са кацали на Земята, а първият контакт с тях вероятно ще бъде по радиото.

„Може и да изглежда като нас“, казва той.

„Ако погледнете историята на живота на нашата планета ще забележите колко странно работи конвергентната еволюция, колко често едни и същи решения водят до едни и същи проблеми.“

„Австралийската фауна, например, е изключително подобна на тази от останалата част на света. Паралелите между австралийските животни и тези от останалата част на света са много поразителни.“

„Не би било малко вероятно да има друга планета като нашата и може би дори съществата ще приличат на нас и ще има също месоядни и тревопасни животни. Ако гравитационното поле е много по-различно от нашето, то тогава нещата ще са съвсем различни.“

„Ако да кажем, става дума за много по-слабо гравитационно поле, тогава може да се очаква, че животните, дори паяци, ще са с размерите на слон. Ако обаче на планетата има много силно гравитационно поле, животните ще са с размерите на мишка дори и да са носорози.“

„Но ако планетата им е на същото разстояние от своята звезда като нашата и ако химическият баланс там е приблизително същият, мисля, че е много вероятно да са възникнали животни, подобни на нашите.“