Изследват ефекта от безтегловността върху остаряването в Космоса

М озъчни органоиди, един вид аватари, извлечени от човешки клетки, ще бъдат изпратени за първи път на международната космическа станция (МКС), за да бъде изследван ефектът от безтегловността върху остаряването и да бъдат изучени по-добре някои свързани с него болести, съобщи АФП.

Investigation to Explore Brain Aging in Space to Fly on SpaceX CRS-29.

To unlock insights into protecting our brains from cognitive decline, a team of researchers from the University of California, San Diego is turning to @Space_Station.

