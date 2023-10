Мишки в космоса: Ново изследване на МКС

М иши ембриони са отгледани на Международната космическа станция (МКС) и са се развили нормално в първото проучване, показващо, че е възможно хората да се възпроизвеждат в космоса, съобщи група японски учени.

Изследователите, включително Терухико Вакаяма, професор от Центъра за напреднали биотехнологии на университета Яманаши, и екип от Японската аерокосмическа агенция (JAXA), изпратиха замразени ембриони на мишки на борда на ракета до МКС през август 2021 г.

Астронавтите размразиха ембрионите в ранен стадий с помощта на специално предназначено за целта устройство и ги отгледаха на станцията в продължение на четири дни.

"Ембрионите, култивирани в условия на микрогравитация, се развиват" нормално в бластоцисти, клетки, които се развиват в плода и плацентата, казаха учените.

Експериментът "ясно показа, че гравитацията няма значителен ефект", посочват изследователите в проучване, публикувано в научното списание iScience.

Mouse embryos have been grown on the International Space Station and developed normally in the first study indicating it could be possible for humans to reproduce in space, a group of Japanese scientists said.



Те също така обявиха, че няма значителни промени в състоянието на ДНК и гените, след като са анализирали бластоцистите, които бяха изпратени обратно в техните лаборатории на Земята.

Това е "първото изследване, което показва, че бозайниците може да процъфтяват в космоса", отбелязаха в съвместно изявление в събота Университета Яманаши и националния изследователски институт Рикен.

Това е "първият експеримент в света, който култивира ембриони на бозайници в ранен стадий при пълна безтегловност на МКС", се казва още в изявлението.

„В бъдеще ще бъде необходимо да се трансплантират бластоцистите в мишки, за да се види дали мишките могат да раждат“, и се потвърди, че бластоцистите са нормални, се добавя съобщението.

Подобно изследване е от изключително значение за бъдещи мисии за изследване на космоса и евентуална колонизация.

В рамките на своята програма Artemis НАСА планира да изпрати хора на Луната, за да се научат как да живеят там в дългосрочен план, като подпомогнат подготовката на пътуване до Марс, някъде към края на 30-те години.