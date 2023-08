Изпращат минимозъци на Международната космическа станция, ето защо

С тволовите клетки, предназначени да бъдат отгледани като малки, опростени, сферични версии на човешкия мозък, скоро ще бъдат изстреляни към Международната космическа станция (МКС).

Spherical 'minibrains' to be grown on the International Space Station https://t.co/JvUSoZW02G

В подготовка за тяхното пътуване до космоса, те са извлечени от клетки на кожата на възрастни хора, според изявление на Националната лаборатория на ISS, национална лаборатория, финансирана от правителството на САЩ. Получените стволови клетки са известни като "индуцирани плурипотентни стволови клетки", които под въздействието на различни химични сигнали могат да бъдат накарани да се трансформират във всеки тип клетка от тялото.

В този случай, след като бъдат качени на борда на МКС, клетките ще образуват неврони - клетки които изпращат електрически и химични сигнали в мозъка, както и микроглия и астроцити - два допълнителни типа клетки, открити в мозъка, които изпълняват различни задачи, включително защитават мозъка от инфекции и осигуряват структурна подкрепа.

Заедно тези три вида клетки ще се слеят в малки сфери - наречени „сфероиди“ - които могат да се използват за моделиране на заболявания на човешкия мозък и след това за тестване на лекарства.

#FunFactFriday

3D cellular models of the human brain are being created in the lab! These brain organoids, also called mini-brains, generate similar electrical impulses to brains of preemie babies & are helping researchers learn about diseases, treatments, & human development. 🧠 pic.twitter.com/drqEKGPuJ3