Да държиш дъха в ръцете си: Умна топка помага за намаляване на тревожността

Д окторант от университета на Бат, Великобритания, е изобретил умна, мека топка, която "олицетворява" дишането и допринася за значително намаляване на тревожността, съобщава сайтът на учебното заведение.

Топката, която се свива и разширява в синхрон с вдишванията и издишванията на човека, дава осезаема представа за дишането му, помагайки му да се фокусира и да регулира емоциите си.

This Shape-Shifting Ball Can Reduce Anxiety by 75%, Experiment Shows https://t.co/7AOoLhugcN