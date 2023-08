Времето, за което си взимате душ, казва много за вас

А ко сте почитатели на продължителното взимане на душ или вана, обичате да си запалите няколко свещи, да се потопите в пяна и да оставите ума си да блуждае из нестихващите мисли, тогава може би сте изправени пред голяма пречка в живота си. Начинът, по който се къпете, от това коя част на тялото измивате първо, до навиците ви за къпане, могат да разкрият много за личността ви и начина, по който се чувствате.

WHAT DOES YOUR SHOWER ROUTINE SAY ABOUT YOU? 😁



Those who wash their neck and shoulders first



Typically, positive, determined and competitive people will wash their neck and shoulders first, and they'll expect to find the same qualities in other people.https://t.co/IIgQlz9ULb