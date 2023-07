5 начина за релаксация, които е добре всеки да усвои

З абързаният начин на живот, многото задачи, работа и дори семействата ни почти ежедневно ни карат да изпитваме стрес и безпокойство. Но е важно да спрем навреме и да си дадем почивка. Треньорът и предприемач Мария Денисова, разказа пред Rambler какви методи за релаксация е добре всеки от нас да овладее.

Енергията е двигателя на живота. Подобно на горивото при автомобилите, тя помага да се движим напред и да постигаме целите си. Затова е важно внимателно да я наблюдавате и да я поддържате редовно.

Benefits of Meditation



Mediation is known to help manage stress, reduce anxiety, and improve the oxygen flow in your body. Even 10 minutes of focused meditation can do wonders for your overall well-being.#Meditation #KCreations pic.twitter.com/VP2NsJFZE8 — K Creations (@KCreationsva) September 29, 2021

За да направите това, е необходимо да сте в постоянен диалог със себе си, да сте в контакт с нуждите си, да си задавате въпроси и да сте готови да получите честни отговори и тогава ще можете да разпознаете кога нещо ви тревожи и не е наред.

Тревожни маркери, за които да следите:

Хронична липса на сън

Ниски нива на допамин

Състоянието „не искам нищо“

Ако тези състояния са ви познати, значи е време да намалите темпото и да си дадете възможност да възстановите енергийните си нива.

Причините за липсата на енергия могат да бъдат различни:

Преработване

Стрес

Негативни емоции

Ако търсите начини да се справите с подобно състояние които да са:

Бързи

Достъпни

Евтини

Тогава разгледайте точки по-долу.

Reduce Stress in 10 Minutes and Improve Your Well-Being



Be active—Take a dance break!

Close your eyes, take deep breaths, stretch, or meditate.

Write three things you are grateful for.

Check in with yourself—take time to ask yourself how you are feeling.



#StressRelief pic.twitter.com/7f4h8R2bTi — iVate Ayurveda (@iVateAyurved) July 18, 2023

Качествен сън

Изключително важно е да спите качествено. Не забравяйте да включите достатъчно време за сън в графика си. Не чакайте идеалния момент, когато децата пораснат или работата понамалее, защото никога няма да има подходящ момент. Сънят е фундаментален за здравето, въпреки че мнозина подценяват значението му. Когато спим, се произвеждат хормони, които не могат да бъдат получени по друг начин, а те помагат за поддържането на високи нива на енергия и младост.

Физическа дейност

Освен това много важно е да спортувате. Понякога всички мързелуваме и това е нормално. Физическата активност обаче е важен начин за възстановяване на енергията в тялото. А и да сте във форма ви подхожда. Тенденциите за спортуване непрекъснато се променят. В един момент е модерно да ходите на танци, в друг да бягате, след това да играете тенис, след това да правите бодифлекс. Но когато следвате модата или чуждите препоръки при избора на физическа активност, може бързо да се откажете. Оттук много хора имат чувството, че спортът изобщо не е за тях.

Музика

Музиката помага за възстановяването на енергията в тялото. Можете да обвържете доброто си настроение, постиженията си с определени мелодии, които да ви вдъхновяват в моментите, в които имате нужда от мотивация.

Подгответе си плейлист с такива песни и следващия път, когато се почувствате стресирани, тъжни, тревожни, включете го. Така от дълбините на паметта ви ще изплуват чувствата, които сте изпитвали когато сте слушали дадената мелодия. Ще видите как стресът и безпокойството ще започнат да се оттеглят, а сърцето ви ще е отново радостно и вдъхновено.

Същия метод можете да приложите с филмите. Мисля, че всеки си има любим филм, който когато си пуснем винаги се чувстваме по-добре и уютно.

Мечти и планове

Нашите мечти и планове са друг важен източник на енергия, който може за секунди да ни изпълва с ентусиазъм. Това е начин да се измъкваме от тук и сега. Възможно е все още да нямате жилището, което бихте искали или добри взаимоотношенията, или мечтаната работа и това не е точно образа, който искате да виждате. Но това е една възможност, която може да се реализира в бъдеще. Това дава нов тласък за действие. Когато мечтаем, създаваме нови невронни връзки.

Медитация

Вероятно сте чували, че много успешни хора се занимават с духовни практики. Мислили ли сте защо? Бизнесмените и хората, които са в ежедневен контакт с другите, имат живот, изпълнен със стрес и главите им са пълни с мисли. Затова е добре да обмислите да включите и вие подобни практики в своето ежедневие и ще видите колко добре ще ви се отрази.

Колкото и универсални и безопасни да са тези методи, всички те в даден момент могат да предизвикат не толкова отпускане, колкото напрежение и дори раздразнение. Ако това ви се случи това е знак, че причината за състоянието ви е по-дълбока.

Понякога трябва да погледнете към физическото си здраве. Може да се окаже, че това е предвестник или симптом на заболяване. Но по-често означава, че имате проблем с психичното здраве и трябва да се справите с мислите си. Така малко по малко можете да откриете истинските причини за стреса, които отнемат енергията ви с години.

For Mental Health Awareness week, this Friday we will be encouraging learners and staff to 'take ten' in all of their lessons. Reading for 10 minutes can help reduce stress levels and improve mental health and well-being #TakeTenToRead @Literacy_Trust pic.twitter.com/zfjyRqEazy — Mrs Emery (@MrsEmery3) May 10, 2021

Те могат да включват:

Работа, която не харесвате

Конфликти в семейството

Потискане негативни емоции

Токсична среда

Засядане в миналото

Грешни цели

Този списък може да е безкраен, защото всеки има какво да добави към него. Просто не всеки може да го направи сам.

Мнозина предпочитат да живеят по навик:

Да ядат от стрес

Да потискат проблемите си с алкохол

Да облекчават напрежението си с антидепресанти

Тези "патерици" само влошават състоянието и категорично не решават проблемите, а и ги задълбочават. Но ако човек ги отхвърли и направи първата, макар и малка, но честна стъпка към себе си и започне да се занимава с мислите си, ситуацията се променя драстично. И то почти моментално.

Освободената енергия се превръща в гориво за следващи постижения и опорна точка, като помага да намерите душевен мир и увереност. Така че издишайте, отпуснете се и нека промяната да започне!