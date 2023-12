Blue Origin на Джеф Безос се завръща след дълга пауза

К осмическата компания Blue Origin на Джеф Безос се подготвя за завръщане, съобщава TechCrunch. Конкурентът на SpaceX не е летял в космоса от 15 месеца, след като направи поредица от успешни мисии, включително и с извеждане на хора за кратък престой в ниска орбита.

След това обаче Blue Origin затихна и нямаше видимо движение около компанията. В началото на месеца Amazon дори нае SpaceX, за да извежда сателити в орбита за своята услуга за интернет достъп. Очакванията бяха, че компанията ще използва услугите на Blue Origin.

Забавянията в работата по новите ракети са причина за дългото затишие, както и проверка от регулаторите. В крайна сметка Blue Origin обяви в профила си в Х, че е избрала времеви прозорец, който започва от 18-ти декември т.г., за следващата си мисия с New Shepard. Тя ще включва извеждане в космоса на 33 научни проекта и експеримента и... 38 000 пощенски картички от организацията за STEM обучения Club for the Future.

Ракетите New Shepard не летят от септември 2022 г., след като имаше проблем с дюза в един от двигателите по време на полет. Това активира системата за защита, която отдели капсулата с товара от ракетата. Капсулата се върна успешно на Земята, а ракетата се взриви при падането. На борда тогава нямаше хора.

Случаят породи проверка, която продължи 1 година. През септември т.г. проверката приключи и на компанията са дадени 21 задачи за коригиране, които вече е изпълнила. Американската Федерална администрация на авиацията казва, че Blue Origin има ограничен лиценз за космически полети, който е до август 2025 г. и само за основната ѝ площадка в Западен Тексас.

Разбира се, компанията може да кандидатства и за пълен лиценз, когато смята, че е готова за това. Паралелно тя рязвива и новата си ракета New Glenn, която ще е за още по-големи и тежки товари и също трябва да полети догодина. Blue Origin планира и лунен модул - Blue Moon.

