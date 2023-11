Ракетите на SpaceX разкъсват кървавочервени „атмосферни дупки“ в небето, учените са загрижени

А строномите са открили нов тип "полярно сияние", което се появява от падащите ракетни ускорители на SpaceX, които пробиват временни дупки в йоносферата. Експертите са загрижени, че това кървавочервено светлинно шоу може да причини неизвестни проблеми за астрономията и комуникацията.

Излизащите от орбита ракети на SpaceX разкъсват временни дупки в горните слоеве на атмосферата, създавайки ярки светлинни петна в небето. Учените предупредиха, че тези "полярни сияния на SpaceX", които изглеждат като светещи червени кълба от светлина, може да причиняват неизвестни проблеми, но не са заплаха за околната среда или живота на Земята.

