Свърхсекретният космически апарат X-37B е напът да излети на мистериозна мисия

С връхсекретният космически апарат X-37B трябва да излети на борда на ракета на SpaceX. Мисията му? Както винаги, не е съвсем ясно.

За седмата си мисия роботизираният самолет ще бъде изстрелян с ракета Falcon Heavy на SpaceX за първи път, според космическите сили на САЩ. Изстрелването от космическия център Кенеди на НАСА във Флорида първоначално беше определено за 7 декември, но беше отложено за 11 декември. Но и вторият опит бе неуспешен.

Тази нощ изстрелването трябваше да е в 1,14 ч. по Гринуич, но беше отложено 25 минути преди старта на полета за най-малко 24 часа.

The US Space Force is preparing to launch its secretive X-37B space plane for the seventh time. Here's what we know about it https://t.co/l6YazykDXc

Излитането беше предено на живо, така че можете да гледате видеото в акаунта на SpaceX в X (преди Twitter).

Falcon Heavy на SpaceX е една от най-мощните действащи ракети в света и по същество представлява три ракети Falcon 9, свързани заедно. Не е сигурно защо това изстрелване се нуждае от допълнителната сила на Falcon Heavy, но може да означава, че X-37B е натоварен с по-тежък полезен товар от предишните мисии.

Космическите сили на САЩ не поясниха естеството на мисията, като отбелязаха само, че ще „експериментират с бъдещи технологии за осведоменост в космическата област и ще изследват радиационните ефекти върху материалите, предоставени от НАСА“.

X-37B малко наподобява емблематичната Space Shuttle, макар и малко по-очукана. Също така е много по-малка, с размери 8,9 метра дължина и размах на крилата малко под 4,5 метра. Способна е да се движи в ниска околоземна орбита, между 240 и 800 километра над Земята, със скорости до 28 200 километра в час.

Разработен от Boeing, автономният кораб е бил обект на шест предишни мисии от 2010 г. насам. Последната от тях приключи през ноември 2022 г. и включваше най-дългия му престой в орбита досега - рекордните 908 дни.

NEWS: SpaceX Falcon Heavy launch happening TONIGHT with 7th mission of secretive X-37B Space Plane

and no, ULA will not have a Christmas launch :'-(

Yet again, another issue for the debut of the Vulcan rocket

Plus, join @planet4589 and I Thursday for a LIVESTREAM pic.twitter.com/MHbT3V6TZD