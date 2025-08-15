Започна срещата на Тръмп и Путин, форматът е трима на трима

Свят

Това очевидно е видът топло посрещане, на което руснаците се надяваха

15 август 2025, 21:40
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп и руският му колега Владимир Путин седнаха един до друг в залата заседателната зала, пълна с репортери, пред надписи: "В преследване на мира" и "Аляска 2025".

Те са придружени от своите делегации, докато репортерите им задаваха въпроси, а президентът на Русия дори подвикна на журналистите.

Източник: AP/БТА

Малко по-рано Тръмп се срещна с Путин на червения килим, опънат между "Еър Форс 1" и руския президентски самолет.

Двамата, усмихнати, се здрависаха, след което изглежда проведоха приятелски, но оживен разговор, като в един момент Тръмп се протегна и потупа ръката на Путин, докато отново се ръкуваха.

Източник: Gettyimages

Имаше известни съмнения дали двамата президенти ще споделят една лимузина до заседателната зала. Те го направиха – кратка възможност да бъдат сами преди срещата си във формат трима на трима.

Това очевидно е видът топло посрещане, на което руснаците се надяваха – с усмивки и привидно непринуден разговор, предава Би Би Си.

Малко по-рано днес Тръмп кацна в Анкъридж, в американския щат Аляска, за срещата с руския си колега.

Малко след това кацна и руският президентски самолет, излетял от далекоизточния град Магадан, който Путин посети по-рано днес.

Източник: AP/БТА

Белият дом обяви, че преговорите няма да бъдат "един на един", както бе обявено вчера, а "трима на трима", като от американска страна ще присъстват и държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф.

Зеленски: Русия продължава да убива и в деня на преговорите с Тръмп

От руска страна ще присъстват външният министър Сергей Лавров и съветникът по външните работи Юрий Ушаков.

Източник: AP/БТА

 

Източник: БТА, BBC    
