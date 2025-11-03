Мъск и Атлман си размениха нови обиди за Tesla и OpenAI

Т ехнологичните титани Илон Мъск и Сам Алтман отново си разменят обиди, разпалвайки дългогодишното си съперничество по много публичен начин. Последното избухване на скандала, за което съобщава Business Insider, е съсредоточено върху опита на Алтман да отмени дългогодишната си резервация за Tesla Roadster и директния отговор на Мъск, в който той обвини Алтман в „кражба на организация с нестопанска цел“, имайки предвид оригиналния статут на OpenAI.

Алтман сподели скрийншотове в X, озаглавени „Разказ в три действия“, разкривайки, че първоначално е резервирал Tesla Roadster около 2018 г. за 45 000 долара, а наскоро е поискал възстановяване на сумата от 50 000 долара. Той изрази разочарование от дългото чакане: „7,5 години се усещат като дълго време за чакане“ за кола, която все още не се е появила.

Мъск бързо отвърна на удара, твърдейки, че Алтман в крайна сметка е получил възстановяването на сумата си, „в рамките на 24 часа“, и го обвини, че е пропуснал тази подробност. Мъск също така поднови дългогодишната си критика към лидерството на Алтман в OpenAI, пишейки: „Открадна организация с нестопанска цел“ и добавяйки личната забележка: „Но това е в природата ти.“

Не става въпрос просто за забавен суперавтомобил. Под драмата се крие по-дълбока и много публична идеологическа битка за това в какво се е превърнал OpenAI. Мъск помогна за стартирането на OpenAI през 2015 г. като организация с нестопанска цел, но по-късно напусна, убеден, че организацията се е отклонила от основополагащата си мисия. Неговото оплакване: OpenAI сега се е превърнала в „компания с максимална печалба“, контролирана от Microsoft – обратното на първоначалната ѝ цел.

Алтман, от своя страна, защитава промяната на компанията. Той твърди, че структурата, която имат сега – Корпорация за обществена полза (PBC), е била необходима за мащабиране и изпълнение на мисията на OpenAI. Той също така се противопостави на твърденията на Мъск, отбелязвайки, че Мъск преди това е предложил OpenAI да бъде придобита от Tesla и че им е било казано, че има „0% шанс за успех“ по този път на организация с нестопанска цел.

Това идеологическо разделение оттогава еволюира в пълномащабна търговска война. Мъск стартира собствената компанията за изкуствен интелект, xAI, и неговия чатбот Grok, като пряк конкурент на ChatGPT на OpenAI. Враждуващите изпълнителни директори редовно си разменят публични обиди срещу X, като Мъск нарече Алтман „Измамник Алтман“ (Scam Altman от името му Sam Altman) и „Мошеник“, а Алтман се подигра на злополучната оферта на Мъск за 97 милиарда долара за закупуване на нестопанската организация на OpenAI по-рано тази година. Алтман също публично предположи, че Мъск използва алгоритмите на X, за да навреди на конкурентите, превръщайки платформата в оръжие в продължаващата им борба.

Това, което започна като спор за възстановяване на суми, се превърна във философска конфронтация. Мъск и Алтман не просто си разменят удари. Tе обсъждат бъдещето на самия изкуствен интелект и по този начин ни напомнят, че тази бързо развиваща се технология не носи само власт – тя носи отговорност, отчетност и много различни виждания за това кой ще решава как ще се развива изкуственият интелект.

